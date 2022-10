Via Transilvanica: Drumul care unește a adunat 12.000 de oameni la inaugurare

Drumul dintre Putna și Drobeta Turnu-Severin cu o lungime de 1.400 de kilometri a fost inaugurat sâmbătă la Alba Iulia. La festivitatea de deschidere au participat peste 12.000 de oameni.

Festivitatea de deschidere a avut loc în Piaţa Cetăţii din Alba Iulia, la deschidere au fost expuse, în miniatură, cele 1.400 de borne care au fost amplasate pe toată distanța traseului.

„A fost o zi de dimineaţa şi până seara extraordinar de frumoasă, am întâlnit foarte mulţi oameni care au fost şi care se vor porni pe traseul Via Transilvanica şi sunt absolut încrezători că în sfârşit avem un proiect pe care să-l putem da ca exemplu şi de la care să învăţăm cum se face turism sustenabil şi activ în România”, a declarat pentru AGERPRES, Alin Uşeriu, creatorul Via Transilvanica.

Traseul străbate șapte regiuni: Bucovina, Ţinutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica şi Terra Romana.

Drumul de 1.400 de kilometri poate fi parcurs pe jos sau cu bicicleta.

La Ciugud au fost montate două borne monument care au fost semnate de mai multe personalități, ambasadori ai traseului Via Transilvanica.

Printre ambasadori se numără Tibi Uşeriu, Andreea Esca, Mihai Petre, Amalia Enache, Dragoş Bucurenci, Nicolae al României, Alina Maria de Roumanie, Ion Barbu, Marcel Iureş, Francisc Doboş, Edy Chereji, Dexi şi Eduard Schneider.

Festivitatea s-a încheiat cu un concert susținut de trupele: Urma, Viţa de Vie şi Subcarpaţi.

Foto credit: Facebook / Via Trasilvanica