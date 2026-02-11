Serviciul de Telecomunicații Speciale: Românii vor putea apela video la numărul de urgență 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a lansat proiectul Next Generantion 112 prin care numărul unic de urgență va putea fi apelat inclusiv prin apel video.

Noul proiect include și alte beneficii pentru siguranța cetățenilor, precum o localizare mai precisă, sporirea capacității de preluare a apelurilor și funcții îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit Agerpres, apelul video este dedicat persoanelor cu deficiențe de auz și este implementat sub formă de pilot în București și Ilfov.

Ulterior, va fi extinsă testarea în toată țara, iar apoi va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori. O persoană cu deficiență de auz poate apela video serviciul 112, iar mesajele sale și cele ale operatorilor sunt transmise prin intermediul unui interpret.

„Vorbim de o trecere de la apel de urgență voce la comunicații de urgență care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fișiere”, a precizat generalul de brigadă Florin Feticu, șeful departamentului 112 din STS.

Serviciul 112 dispune și de o aplicație dedicată, în primul rând, persoanelor cu deficiențe de auz. Aceasta este disponibilă pe Android și iOS.

Foto credit: Agerpres / Grigore Popescu