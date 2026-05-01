PS Paisie Sinaitul a întâmpinat un grup de pelerini francofoni: Diversitatea culturală devine bogăție în Ortodoxie

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a întâmpinat vineri la Palatul Patriarhiei un grup de pelerini ortodocși francofoni. „Ortodoxia este un spațiu al întâlnirii, al comuniunii și al iubirii, în care diversitatea culturală devine bogăție, nu separare”, a subliniat Preasfinția Sa.

Grupul de pelerini este condus de părintele Marc Antoine Costa de Beauregard, parohul Comunității ortodoxe Francofone „Saint Germain și Saint Cloud” din Louveciennes, în apropierea Parisului.

Episcopul vicar patriarhal a transmis salutul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a evidențiat bucuria întâlnirii: „Vizita frățiilor voastre reprezintă pentru noi un prilej de bucurie, de comuniune, de întărire în credință și de mărturisire a unității care ne leagă în Hristos”.

Exemplu de comunitate vie

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat lucrarea pastorală a părintelui Marc-Antoine în Franța, numind-o „o mărturie vie a frumuseții Ortodoxiei trăite cu profunzime și fidelitate”, și a amintit legăturile duhovnicești ale preotului cu România.

„Privim cu recunoștință legăturile duhovnicești pe care părintele le-a cultivat cu România, îndeosebi cu Mănăstirea Antim, unde, ani la rând, a slujit ca preot, alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Sofian Boghiu”.

„Parohia Saint Germain et Saint Cloud din Louveciennes este un exemplu de comunitate vie, în care credința se transmite nu doar prin cuvânt, ci și prin viață, prin rugăciune și prin comuniunea în Duhul Sfânt”, a subliniat ierarhul.

Trăirea credinței ca pe o realitate lucrătoare

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a evocat relația părintelui Marc-Antoine cu teologul român Dumitru Stăniloae și experiența sa de la Mănăstirea Cernica, concretizată în volumul „Mica dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica”.

„Ne bucurăm că împărtășiți aceeași dragoste pentru învățătura Sfinților Părinți, aceeași râvnă pentru aprofundarea teologiei și aceeași dorință de a trăi credința nu doar ca pe o tradiție, ci ca pe o realitate vie, lucrătoare”.

„Vă dorim ca acest pelerinaj să vă aducă întărire sufletească, luminare și bucurie, iar legăturile dintre comunitățile noastre să se intensifice și mai mult, spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea Bisericii Sale”, a transmis la final Episcopul vicar patriarhal.

Să cunoaștem sfinții români

Părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard a evidențiat importanța legăturilor dintre comunitățile ortodoxe din diaspora și cele din țară: „Suntem aici cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, care ne încurajează pe noi pe toți să facem misiune în Franța, dar și să venim în România, să cunoaștem sfinții români recent canonizați”.

Preotul a subliniat și dimensiunea comunitară a parohiei pe care o păstorește: „Este un exemplu foarte bun de comuniune pastorală între creștini ortodocși care locuiesc în Franța, în special la Paris, parohia noastră cuprinzând atât români din diaspora, cât și credincioși de alte naționalități”.

În cadrul întâlnirii desfășurate în Sala „Consilium”, preoții Marc-Antoine Costa de Beauregard și Calude Delangle, slujitorii Parohiei ortodoxe francofone „Saint Germain et Saint Cloud” din Louveciennes, au primit Diploma și medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române, iar pelerinii au primit cărți în dar.

Pelerinajul a inclus și vizitarea Palatului Patriarhiei și a Catedralei Patriarhale. În continuare, grupul de pelerini francofoni urmează să ajungă la Catedrala Națională și la Mănăstirea Cernica.

Preotul Marc-Antoine Costa de Beauregard

Născut și crescut într-o familie romano-catolică în data de 11 mai 1947, a cunoscut Ortodoxia la maturitate. Prima vizită în Romania a făcut-o la începutul anilor 1970, când el și soția s-au botezat în Biserica Ortodoxă Română. A viețuit în Mănăstirea Antim din București, unde a fost hirotonit preot în 1977. A slujit la Mănăstirea Antim, alături de duhovnicul său, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

A petrecut o lună de zile cu Părintele Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica. În urma convorbirilor cu el, în 1984 a scris cartea „Îndrăznește să înțelegi că te iubesc”, reeditată la Sibiu în 1995 sub titlul „Mica dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica”.

A studiat limbi clasice, iar în 1983 a devenit doctor în Istoria Bizanțului. Între anii 1980-1990, a urmat studii de teologie ortodoxă, sub îndrumarea Părintelui Dumitru Stăniloae.

Și-a susținut doctoratul în Teologie Dogmatică la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris în 27 aprilie 2010. Este consilier al Mitropolitului Iosif pe probleme de comunicare și media. În anul 2023, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași i-a conferit părintelui Marc-Antoine Costa de Beauregard titlul de Doctor Honoris Causa.

