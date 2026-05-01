Pelerinaj în Europa: Racla cu moaștele Sf. Gheorghe Pelerinul a ajuns în Ungaria

Racla cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul a ajuns joi la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria, în cadrul unui pelerinaj în mai multe țări europene.

Sfintele moaște au fost întâmpinate de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, alături de clerici de la Centrul Eparhial, monahii și credincioși veniți să se închine. Racla a fost adusă de maicile de la Mănăstirea Văratec și de protosinghelul Ștefan Mihalachi.

În Catedrală a fost săvârșită o slujbă de Te Deum și Acatistul Sfântului Gheorghe Pelerinul, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea adusă comunității românești din Ungaria. Episcopul Siluan al Ungariei a adresat un cuvânt de mulțumire maicii starețe Iosefina Giosanu și celor care însoțesc moaștele, evocând viața sfântului originar din Șugag, județul Alba.

„Sfântul Gheorghe Pelerinul, un mare sfânt al Bisericii noastre, om cu viață aleasă, care a avut grijă și de familia sa, dar mai presus de toate a primit chemarea de la Dumnezeu de a-L aprinde în inima sa și de a-L mărturisi pe El pretutindeni și la locurile sfinte și în țara noastră”.

„Și după moarte, la peste 100 de ani după mutarea sa la cele veșnice, sfântul este încă pelerin prin lumea noastră creștinească și aduce bucurie, binecuvântare, mângâiere și întărire în credință credincioșilor”, a spus Preasfinția Sa.

Delegația de la Mănăstirea Văratec a plecat vineri spre Nürnberg, unde moaștele Sf. Gheorghe Pelerinul sunt așteptate de credincioșii români din Germania.

Sfântul Gheorghe Pelerinul (1846–1916) a dus o viață simplă, fiind tată a cinci copii și păstor de vite, însă a devenit cunoscut pentru evlavia și râvna sa duhovnicească, călătorind inclusiv la Locurile Sfinte și îndemnându-i pe cei întâlniți la credință și rugăciune. A fost canonizat în anul 2018.

Foto credit: Episcopia Ungariei