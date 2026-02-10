Palatul Parlamentul va fi iluminat în roșu de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112

Fațada Palatului Parlamentului va fi iluminată miercuri în roșu, cu ocazia Zilei Europene a Numărului de Urgență 112.

Evenimentul reprezintă un gest simbolic de recunoștință față de operatorii și dispecerii care gestionează situațiile critice. Totodată, acțiunea își propune și promovarea unui comportament responsabil în utilizarea serviciilor de urgență.

Iluminarea Palatului Parlamentului va avea loc în intervalul orar 18:00-23:00.

Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112

Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 este sărbătorită anual în data de 11 februarie.

Sărbătoarea a fost stabilită în anul 2009 și urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la numărul european de urgență 112 și recunoașterea activității tuturor celor care contribuie la lanțul de servicii de urgență european.

În România, numărul de urgență 112 a fost pus în funcțiune la nivel național în anul 2005.

