Bucuria de a alege viața: Întâlnirea anuală a mamelor ajutate de Arhiepiscopia Iașilor în perioada sarcinii

Mamele ajutate prin Programul „Praesidio” al Arhiepiscopiei Iașilor, dedicat femeilor însărcinate aflate în dificultate, s-au întâlnit marți pentru a împărtăși bucuria maternității.

Evenimentul „Jurnalul fericirii materne”, organizat de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, s-a desfășurat la Parohia „Sfântul Haralambie” din Iași și a reunit femei care au fost sprijinite în perioada sarcinii și copiii lor.

Întâlnirea a debutat cu servirea prânzului, urmată de momente de socializare și de un atelier de pictură, în cadrul căruia participantele au fost invitate să reprezinte maternitatea așa cum o simt. În același timp, voluntarii Pro Vita s-au ocupat de copii, oferindu-le mamelor un răgaz de liniște și creație.

Deși au povești de viață diferite, participantele au descoperit că le leagă experiențe comune, dar mai ales bucuria de a fi ales viața.

„Astăzi mi-am dat seama că nu doar eu îmi cresc singură copilul. Seamănă atât de bine poveștile noastre, este incredibil. Azi am prins putere, mulțumesc!”, a mărturisit una dintre mame.

La final, mamele și copiii au primit daruri însoțite de mesaje de încurajare din partea organizatorilor.

Programul „Praesidio” este inițiat de Arhiepiscopia Iașilor și oferă sprijin femeilor însărcinate aflate în dificultate, incluzând consiliere psihologică, ajutor material, asistență medicală și duhovnicească, precum și soluții de găzduire. Programul include, de asemenea, grupuri de suport pentru mame și inițiative dedicate protejării vieții.

