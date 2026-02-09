112 în România, la 22 de ani de la lansare: Apelarea responsabilă atinge cel mai bun nivel din istoria serviciului

La 22 de ani de la lansarea numărului unic de urgență 112 în România, Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță că nivelul apelării responsabile a atins, în anul 2025, cel mai bun rezultat din istoria serviciului, pe fondul scăderii semnificative a apelurilor nejustificate și al creșterii gradului de utilizare corectă a acestui serviciu esențial pentru siguranța publică.

Cel mai mic număr de apeluri nejustificate

Potrivit unui comunicat transmis de STS, anul 2025 marchează un reper important în utilizarea serviciului de urgență, fiind înregistrat cel mai scăzut nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 în România – 36,16% din totalul apelurilor.

În cursul anului trecut, operatorii STS ai Serviciului de urgență 112 au gestionat 8,8 milioane de apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenția agențiilor specializate – Ambulanță, Poliție, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont.

Evoluția din ultimul deceniu arată că, în 2025, numărul apelurilor non-urgente a fost de trei ori mai mic decât în anul 2015. Această scădere este rezultatul campaniilor de conștientizare, al dezvoltărilor tehnice și operaționale, al colaborării cu furnizorii de comunicații, producătorii de echipamente și autoritățile de reglementare, precum și al implicării agențiilor de intervenție și al utilizării responsabile a numărului 112 de către cetățeni.

Apeluri abuzive

În ceea ce privește apelurile abuzive, STS precizează că acestea au scăzut cu 10,47% față de anul 2024. Cu toate acestea, numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenție rămâne ridicat. În anul 2025 au fost preluate 2.262.177 de astfel de apeluri, iar cazurile sunt sesizate către Poliția Română, în vederea identificării și sancționării persoanelor care apelează abuziv serviciul de urgență.

Potrivit unor statistici prezentate în comunicat, județele Argeș, Gorj și Vrancea se situează în topul județelor de unde operatorii STS înregistrează cele mai multe apeluri nejustificate. În schimb, apelanții din Cluj, București-Ilfov și Bihor solicită serviciul în mod adecvat.

Nevoia unui comportament responsabil

Operatorii STS ai numărului 112 gestionează constant apeluri care semnalează situații cu impact major, precum incendii de amploare, explozii, accidente grave sau fenomene meteorologice extreme, ce pot genera un volum foarte mare de solicitări într-un timp scurt.

În acest context, reprezentanții STS subliniază importanța unui comportament responsabil la apelarea numărului de urgență, pentru a permite deservirea cu prioritate a cazurilor care necesită intervenție imediată.

Tehnologii moderne pentru preluarea rapidă a urgențelor

Pe parcursul anului 2025, Serviciul de Telecomunicații Speciale a continuat implementarea și îmbunătățirea unor soluții și tehnologii aliniate bunelor practici și standardelor europene, menite să asigure preluarea rapidă a apelurilor de urgență și sprijinul de comunicații necesar coordonării eficiente a echipajelor din teren.

În prezent, în România sunt disponibile cinci metode complementare de localizare a apelurilor de urgență, dintre care soluția bazată pe informația de localizare determinată (ILD) este unică la nivel european.

Ziua de 11 februarie este marcată anual drept Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, serviciu utilizat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru contactarea structurilor de intervenție în caz de urgență.

Foto: STS