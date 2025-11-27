Sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator

Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor are un nou coordonator. Este vorba despre părintele Florin Ionică, preot paroh la Parohia Afumați 2 din Protoieria Ilfov Nord.

Potrivit Ziarului Lumina, Permanența Consiliului eparhial l-a numit în această funcție în ședința desfășurată marți. Anterior, părintele Florin Ionică îndeplinise funcția de inspector eparhial în cadrul aceluiași sector.

Părintele Florin Ionică s-a născut în comuna Cașin, județul Bacău, a absolvit cursurile ­Liceului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești, după care a urmat ­cursurile universitare de licență, masterat și doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bu­cu­rești.

Teza de doctorat s-a intitulat „Teologia Învierii în spiritualitatea Sfântului Simeon Noul Teolog” și a fost redactată sub îndrumarea părintelui profesor Ioan Caraza.

În perioada 2016-2020, a urmat studii de licență și masterat la Facultatea de Științe Juridice a Universității „Bioterra” din Bucu­rești.

Responsabilitate și recunoștință

Părintele Florin Ionică a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru numirea în acest post, care presupune responsabilitate și unde speră să poată duce la îndeplinire proiecte noi.

„Mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru numirea în acest post de consilier eparhial și pentru încrederea acordată”.

„Nădăjduiesc ca, prin ajutorul lui Dumnezeu și al Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, prin experiența dobândită până acum în cei 11 ani de administrare a unui cimitir parohial și în cei patru ani ca inspector eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, să rodească noi proiecte în cadrul acestui sector în care îmi voi desfășura pe mai departe activitatea”.

„Printre sarcinile care îmi revin se numără: supravegherea activității din cimitirul eparhial, supravegherea modului de administrare a cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, supravegherea preoților slujitori din cimitirele de stat și organizarea de evenimente comemorative pentru personalitățile reprezentative ale poporului român”, a spus noul consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Ziarul Lumina