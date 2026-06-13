În urmă cu 385 de ani, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva erau aduse la Iași

În data de 13 iunie se împlinesc 385 de ani de la momentul aducerii moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași.

Inițial, racla cu cinstitele moaște a fost așezată în biserica Mănăstirii „Sfinților Trei Ierarhi” până în anul 1888, când au fost mutate în actuala Catedrala Mitropolitană.

Sfântul odor a fost oferit de Patriarhia Ecumenică domnitorului Vasile Lupu, după ce acesta a plătit datoria patriarhiei către Imperiul Otoman.

Scurt istoric

Pe la jumătatea secolului al 11-lea, la vârsta de 27 de ani, Sfânta Parascheva și-a dat sufletul în mâinile Domnului, iar, mai târziu, în urma unor minuni la mormântul ei, moaștele Cuvioasei au fost găsite întregi, fiind așezate spre închinare în biserica Sfinților Apostoli din satul natal, Epivat, unde au rămas aproape 175 de ani.

În anul 1223, țarul româno-bulgar Ioan Asan al II-lea (1218-1241) a strămutat moaștele Cuvioasei Parascheva la Târnovo, capitala Bulgariei, fiind depuse în catedrala cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

În anul 1393, căzând Bulgaria sub ocupația turcilor, sfintele ei moaște au fost dăruite pentru puţin timp lui Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești. După trei ani, turcii le-au dat cneaghinei Anghelina a Serbiei, care le-a strămutat la Belgrad, unde au rămas 125 de ani.

În anul 1521, turcii au ocupat și Serbia și au luat din nou ostatice moaștele Sf. Parascheva, pe care le-au dus în palatul sultanului din Constantinopol. Apoi, ele au fost răscumpărate de la turci de către Patriarhia Ecumenică cu 12.000 de ducați de aur și au rămas în Catedrala patriarhală din Fanar timp de 120 de ani.

Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor