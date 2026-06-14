Ziua mondială a donatorului de sânge 2026: „O picătură de umanitate. Donează sânge. Salvează vieți”

Ziua mondială a donatorului de sânge este serbată anual în data de 14 iunie. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tema din 2026 se intitulează „O picătură de umanitate. Donează sânge. Salvează vieți”.

Alegerea datei de 14 iunie marchează ziua de naștere a imunologului Karl Landsteiner, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1930, cel care a descoperit sistemul grupelor sanguine ABO și a pus bazele transfuziei moderne.

Campania desfășurată de OMS în acest an plasează umanitatea în centrul fiecărei donări de sânge și evidențiază că fiecare donație este o expresie a solidarității, compasiunii și responsabilității colective.

Obiectivele campaniei sunt stimularea creșterii susținute a donării regulate, voluntare și neplătite de sânge la nivel mondial; creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul salvator de vieți omenești al donării de sânge și plasmă; evidențierea contribuției vitale a donatorilor de sânge și a promovarea valorile solidarității și umanității și încurajarea guvernelor investească în programele naționale de sânge.

În preajma zilei mondiale a donatorului de sânge, numeroase instituții desfășoară campanii de donare.

Donează sânge, salvează o viață!

Una dintre cele mai cunoscute campanii caritabile organizate de Patriarhia Română este Campania „Donează sânge, salvează o viață!”, inițiată în 2013.

Activitatea, derulată la nivel național și în parohiile din diaspora, contribuie constant la salvarea de vieți omenești într-un context în care nevoia de sânge și produse sanguine rămâne ridicată.

De la debutul programului și până în prezent, au fost colectați aproximativ 25.000 de litri de sânge de la peste 42.000 de donatori.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene