Programul slujirii ierarhilor în Duminica Sfinților Români

În Duminica Sfinților Români, a doua după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Schitul Cerebuc din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, în Parohia Offenbach am Main, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Bacova din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Muceniță Filofteia” – La Stejari din județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Tuturor sfinților români” de la Poarta Albă – Galeșu, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Martirii Neamului” de la Muncel, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia Mărăcineni II, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Schitul ,,Acoperământul Maicii Domnului” Tămand din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Bracknell Forest, Anglia.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Coșești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Așezământul bisericesc-cultural „Sfinții Români” Borloveni din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfantului Duh” din Parohia Gepiu, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Tohat, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Vodița, județul Mehedinţi.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal din Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Toți Sfinții Români” din satul Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Manasia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Valahul” Ciuperceni din județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului și Duminica Sfinților Români” din Parohia Ostrov, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Inău, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfinţii Doctori fără de Arginți Chir și Ioan” din localitatea Camposampiero, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Sines, Portugalia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Români” din Roskilde, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Toma” Dandenong-Narre Warren, orașul Melbourne, statul Victoria, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Calgary, provincia canadiană Alberta.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei va sluji în Parohia „Buna Vestire şi Duminica Sfinților Români” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Pipera din orașul Voluntari, Protopopiatul Ilfov Nord.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea „Duminica Sfinților Români” din Sectorul 4 al Capitalei.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bucium din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia Sita, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Gătaia, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Calapodești, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Ruoaia (Lăpușul Românesc), județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei” din Navalcarnero, Spania.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix