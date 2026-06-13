Peter Peterson, pomenit la 40 de zile de la trecerea în veșnicie: A salvat multă artă creștină

Peter Peterson, generos promotor al artei sacre ortodoxe și susținător al bisericilor, a fost pomenit sâmbătă la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche din Capitală.

Slujba de pomenire a avut loc după Sfânta Liturghie, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, împreună cu un sobor de clerici din cadrul administrației patriarhale.

Preasfinția Sa a evidențiat modul în care domnul Peterson a salvat multă artă creștină de la a ajunge pe mâinile celor care nu știu să o prețuiască.

„A achiziționat icoane, fresce, structuri bisericești, artă creștină, nu pentru a le comercializa, ci pentru a le salva, ca să nu ajungă printre străini, care nu cunosc importanța spirituală a acestor lucruri sfinte, în felul acesta le-a salvat”.

„Colecția dânsului de artă medievală cu icoane pe lemn, cu icoane pe sticlă, evanghelii, argintărie și așa mai departe, fresce salvate din unele biserici restaurate, a fost încredințată Patriarhiei Române, care a organizat o expoziție permanentă în Palatul Patriarhiei”, a subliniat Preasfinția Sa.

Biserica, cea mai mare nădejde

Episcopul vicar patriarhal a evidențiat că Peter Peterson și-a pus cea mai mare nădejde în Biserică și în Sfintele Taine.

„Când a fost încercat de boală, cea mai mare nădejde, domnul Peter Peterson a avut-o în Biserică, în tainele Bisericii și mai ales în Sfânta Taină a Împărtășaniei. Când administrarea hranei a devenit dificilă pentru dânsul, hrana cea mai importantă a devenit Trupul și Sângele Mântuitorului pe care le primea în fiecare săptămână și cei care îi cunosc această perioadă a vieții mărturisesc că tocmai Sfânta Împărtășanie l-a ținut în viață un timp atât de lung”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat că în ciuda neputințelor fizice din ultima vreme, Dumnezeu i-a dăruit o viață venerabilă până la vârsta de 85 de ani.

„Noi ne rugăm Bunului Dumnezeu ca pentru faptele multe pe care le-a săvârșit, pentru credința pe care a mărturisit-o, pentru deasa lui împărtășire, să așeze sufletul lui acolo unde sfinții se odihnesc în Împărăția cea nepieritoare a Sfintei Treimi”.

Domnul Peter Peterson a trecut la viața veșnică în data de 6 mai, fiind înmormântat în Cimitirul Iancu Nou din Capitală.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru