La un secol de la construirea Bisericii „Sf. Apostoli” din Balș, lăcașul de cult a fost resfințit

Biserica „Sfinții Apostoli” din Balș a fost resfințită duminică de Preasfințitul Părinte Sebastian la aniversarea unui secol de la edificare.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată după ce în ultimii ani, lăcașul de cult și ansamblul parohial au trecut printr-o serie de lucrări de renovare și modernizare.

Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților a explicat cum cei trei invitați la cină au refuzat participarea, considerând chemarea Domnului mai puțin importantă decât bogățiile materiale și plăcerile.

„Unul se arată interesat mai mult de pământ și, de aceea, refuză Cerul, socotindu-l irelevant, altul se declară rob al celor cinci simțuri (cinci perechi de boi), al iraționalității și animalității firii, adică, în locul simțirii celei curate a sufletului; asemenea viețuitoarelor celor nesimțitoare și lipsite de rațiune, iar cel de-al treilea se recunoaște într-atât de cuprins de plăcerile vieții, încât nu-și mai poate face timp și pentru Domnul”, a subliniat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Sebastian i-a îndemnat pe credincioși la introspecție: „Tu ai timp pentru Dumnezeu? Cât din timpul tău Îi dăruiești Lui? El ți-a dăruit ca timp veșnicia. Fă-ți și tu timp, așadar, pentru El”.

Preasfinția Sa a oferit diplome de ctitori preotului paroh Rizea Niță Ion și preotului coslujitor Constantin-Gabriel Armășelu, iar persoanele care au sprijinit parohia au primit distincții de vrednicie.

Foto credit: Episcopia Slatinei și Romanaților