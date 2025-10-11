Secerișul este mult, lucrătorii puțini, iar lumea tot mai puțin pregătită să-i primească, spune PS Timotei Prahoveanul

„Secerișul este mult, iar lucrătorii sunt puțini”, a amintit sâmbătă Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, citând din Evanghelia după Luca. Ierarhul a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Ostrat din comuna ilfoveană Corbeanca, unde a hirotonit un preot și un diacon.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa subliniat că slujitorii Bisericii sunt chemați la misiune într-o lume tot mai ostilă creștinismului și a menționat îndemnul Sf. Ap. Pavel către filipeni, de a-i primi pe trimișii apostolului cu cinstea cuvenită.

Lumea se îndepărtează de Dumnezeu

„Această cerere a apostolului în zorii Bisericii este mai mult decât actuală acum, când ni se spune să-i primim cu toată cinstea pe cei care vin în numele lui Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Constatăm însă că această primire în numele lui Hristos aproape că nu mai există. Și din pricina noastră, și din pricina unei schimbări totale a lumii, a felului ei de a fi și de a gândi, care s-a îndepărtat și se îndepărtează mereu de Dumnezeu.”

„Evanghelia pe care am ascultat-o vorbește despre trimiterea apostolilor în lume. Mântuitorul, ne spune evanghelistul, i-a trimis câte doi, spunându-le să nu ia nimic pe cale, nici pungă, nici toiag, să intre în casele unde vor fi primiți și să spună: Binecuvântarea Domnului să fie peste casa aceasta”, a continuat părintele episcop vicar.

„Și ați văzut ce ne spune Evanghelistul Luca: Dacă binecuvântarea lui Dumnezeu se cuvine celui în casa căruia ați intrat, va rămâne în casa aceea. Dacă nu, ne spune Evanghelistul, se va întoarce la voi.”

Inima împietrită ne împiedică să-i primim pe trimișii Domnului

Dar absența binecuvântării de sus nu este numai o absență, ci o adevărată prăbușire existențială pentru cel văduvit de harul de a-L primit pe Dumnezeu prin trimișii Lui.

„Partea finală a Evangheliei este de-a dreptul cutremurătoare, spunând că mai ușor va fi cetății Sodoma decât cetății aceleia care n-a primit pe unul dintre trimișii Domnului”, a amintit Preasfinția Sa.

Ierarhul a explicat în continuare că această prăbușire nu este o pedeapsă, ci o consecință a împietririi inimii, care Îl ține departe de Domnul.

„Și ne spun Părinții Bisericii de ce a spus Mântuitorul astfel de cuvinte grele acestor cetăți. Pentru faptul că ei erau cu inima împietrită, pentru faptul că nu s-au bucurat de El, nu L-au ascultat și nu L-au primit cum se cuvine.”

„Acesta este mesajul care, fără să fi dorit Noi să alegem această pericopă apostolică, respectiv evanghelică, pe care le-am ascultat, este adresat și celor doi părinți care se pregătesc pentru misiunea preoției într-un timp atât de dificil și într-o vreme la fel de grea – dacă nu mai grea – ca aceea despre care ne vorbesc aceste scrieri”, a adăugat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Dar ei să nu uite cuvintele Mântuitorului, Care le-a spus ucenicilor de atunci și ne spune și nouă că secerișul este mult și lucrătorii, sau secerătorii, sunt puțini: Rugați pe Domnul secerișului ca să trimită lucrătorii la vremea cuvenită. Și poate că aceștia sunt dintre acei lucrători așteptați.”

Lucrători la secerișul Domnului

Ierarhul a amintit și cuvintele unui mare teolog din veacul trecut. „Vorbind despre preoția lui, a spus: De ce, oare, Dumnezeu m-a preferat pe mine? Sunt mai mulți oameni vrednici decât mine și am fost preferat eu ca să-I slujesc Lui.”

„Aceasta este alegerea lui Dumnezeu dincolo de ceea ce oamenii înțeleg, știu sau nu vor să înțeleagă”, a explicat Preasfințitul Părint Timotei Prahoveanul.

„Important este ca fiecare slujitor al Bisericii să pună suflet în ceea ce face”, a adăugat Preasfinția Sa. „Dragostea față de această lucrare trebuie să fie dominantă, să fie mai importantă decât orice alt lucru din viața lui.”

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor l-a hirotonit preot pe Diac. Costin Alexandru Vişoiu, pe seama Parohiei Ostrat, iar pe psaltul Nicolae George Tache l-a hirotonit diacon. Noul diacon urmează să primească darul preoției duminică, 12 octombrie.

Parohia Ostrat din Corbeanca, județul Ilfov, are hramul „Sfânta Treime”.

Foto credit: Andreia Paraschiv