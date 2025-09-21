Se lucrează la programa de Religie pentru liceu: Grupul de lucru s-a întrunit cu reprezentanții Patriarhiei Române

Specialiștii lucrează deja la programa școlară a disciplinei Religiei pentru nivelul de liceu, în baza căreia elevii vor putea susține Bacalaureatul la Religie începând cu anul 2030.

Sâmbătă și duminică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, s-a desfășurat întrunirea comună a Comisiei Patriarhiei Române pentru curriculumul disciplinei școlare Religie și a grupului de lucru pentru noua programă școlară de Religie, cultul ortodox, pentru clasele IX-XII.

Au participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Părintele Consilier Patriarhal Nicușor Beldiman de la Sectorul Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, Romeo Moșoiu, consilieri la Ministerul Educației și Cercetării, experți în educație și reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene.

Examen de maturitate profesională

„Vă mulțumesc numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru prezența dumneavoastră la această comisie”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. „Este un moment deosebit de important și cere un mare efort și o mare atenție din partea tuturor.”

„După opinia mea, constituie o probă de maturitate profesională și un nou examen generarea acestei ipostaze curriculare care este programa la care noi lucrăm”, a spus prof. univ. dr. Constantin Cucoș de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Iași. „Este o probă de foc, pentru cât mulți vor îndrepta privirea spre acest produs curricular.”

Moment important pentru reforma curriculară

„Este un moment important pentru sistemul de învățământ românesc, pentru reforma curriculară”, a declarat, pentru Trinitas TV, Romeo Moșoiu. „Ne dorim foarte mult ca în programele școlare și în manualele școlare pentru disciplina Religie să avem și să abordăm teme care țin de vremurile pe care le trăim.”

„Ne dorim foarte mult ca abordarea pe care o vom avea și inclusiv cea de predare să fie cât mai aproape de nevoile tinerilor, de nevoile elevilor noștri și cu siguranță programa și manualele care vor veni vor ajuta destul de mult pe tinerii care sunt în căutarea lui Dumnezeu și care sunt dornici de a experimenta spiritualitatea ortodoxă.”

Educație gestionată într-o perspectivă de respect reciproc

La întrunire a participat și conf. univ. Vasile Timiș de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fostul Inspector general pentru disciplina Religie din Ministerul Educației și Cercetării.

„Atât timp cât educația religioasă este gestionată și într-o dimensiune hristologică și eclesiologică, eu cred încă vom rămâne pe linia mântuirii și vom avea educația religioasă gestionată și într-o perspectivă interculturală, și într-o perspectivă care ține de respectul reciproc și, peste toate, într-o perspectivă care ne trimite către asumarea valorilor creștine și către promovarea lor pe mai departe din generație în generație”, a spus conf. univ. Vasile Timiș.

Lucrul la programa de Religie pentru liceu a început în contextul în care anul acesta au fost aprobate planurile-cadru pentru învățământul de nivel liceal.

Foto credit: Youtube / Trinitas TV (captură de ecran)