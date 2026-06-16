Marți, 16 iunie, se împlinesc zece ani de la întrunirea Sfântului și Marelui Sinod din Creta, unicul eveniment de acest fel de până acum în acest secol.

Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe a reunit în Insula Creta ierarhii a zece din cele 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. Lucrările nu s-au concentrat pe probleme liturgice sau dogmatice, ci pe misiunea ortodoxă într-o lume globalizată și secularizată.

Manifestarea s-au desfășurat la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016, sub președinția Sanctitatății sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, formată din 25 de ierarhi și condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la toate lucrările Sinodului.

Desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod

Lucrările au fost precedate, în perioada 09 – 16 iunie, de întrunirea unui comitet de lucru pentru redactarea Mesajului Sfântului şi Marelui Sinod.

Pe baza acestuia, Sfântul și Marele Sinod a formulat Enciclica Sfântului și Marelui Sinod, un document complex și final, care dă cheia de lectură pentru toate documentele adoptate.

Adoptarea finală a Mesajului și Enciclicii a avut loc în ședința de lucru din 24 iunie 2016. Textul Mesajului a fost citit la Sfânta Liturghie oficiată la încheierea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod, în Duminica Tuturor Sfinților.

Lucrările Sinodului s-au încheiat în data de 26 iunie 2016, dar au urmat conferințe, întâlniri locale, și discuții pe marginea documentelor aprobate. Acestea au generat uneori dezbinări și percepții greșite în rândul credincioșilor asupra scopului acestui Sfânt Sinod.

Contribuția Patriarhului Daniel și a celorlalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a fost una consistentă în direcția afirmării identității de credință a ortodocșilor în cadrul dialogului ecumenic.

Principalele teme abordate de Sfântul şi Marele Sinod au fost:

Unitatea Bisericii Ortodoxe și mărturisirea de credinţă;

Importanţa dialogului intercreştin şi interreligios;

Secularizarea;

Căsătoria;

Ştiinţele naturii, tehnologia și criza ecologică;

Respectul faţă de semeni;

Politica;

Tineretul şi deschiderea faţă de lume.

Chiar dacă Patriarhiile Antiohiei, Moscovei, Bulgariei și Georgiei au lipsit de la lucrări, observațiile lor au fost integrate ca îmbunătățiri în documentele prezentate plenului spre amendare și aprobare.

Resurse

Articole sintetice despre documentele oficiale adoptate de Sfântul și Marele Sinod din Creta:

Citește online publicația Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta (16-26 iunie 2016). Întrebări și răspunsuri, Ed. Basilica, București, 2017: click aici.

Site-ul oficial al Sfântului și Marelui Sinod: click aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro