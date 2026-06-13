În urmă cu 85 de ani începeau deportările românilor din Basarabia și Bucovina de Nord

Sâmbătă se împlinesc 85 de ani de la primul val deportărilor românilor din Basarabia și Bucovina de Nord.

Chinul pentru aproximativ 30.000 de români a început în noaptea dintre 12 spre 13 iunie 1941, când au fost urcați în trenuri marfare și transportați cu forța în Siberia și Kazahstan.

La început au fost deportați cei mai activi reprezentanți ai populației locale – primari, ofițeri, polițiști, preoți, intelectuali și familiile lor.

Deplasarea cu trenurile marfare a durat până la trei săptămâni și a decurs în condiții inumane, în plină vară: fiecărui deportat îi reveneau câte 200 de grame de apă pe zi și doar peşte sărat pentru mâncare.

Această acțiune a urmărit în primul rând eliminarea vechilor elite: primari, intelectuali și membrii partidelor din România interbelică. Bărbații au fost duși în Siberia, iar familiile lor – în Kazahstan. Mulți nu au supraviețuit condițiilor dure, iar familiile lor au fost separate și tratate inuman.

Astfel de acțiuni au avut loc și ulterior anului 1941. În 6-7 iulie 1949, au fost deportate alte 35.796 de persoane, dintre care două treimi erau femei și copii. Ultimul val a fost în 1 aprilie 1951 și a vizat 5.917 de membri ai comunității Martorii lui Iehova.

Sursă foto: TVR Moldova