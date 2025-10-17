Sfaturi pentru persoanele care vor participa la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou

Patriarhia Română, prin Biroul de presă, și Direcția de Jandarmi a Municipiului București au organizat vineri o conferință de presă comună pe Dealul Patriarhiei, pentru a veni în ajutorul pelerinilor care vor participa la evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Din partea Patriarhiei Române a participat părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice, iar din partea forțelor de ordine a fost prezentă doamna maior Ana Maria Burchi, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Programul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou va debuta în data de 19 octombrie, când vor fi așezate spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

„Între 19 și 22 octombrie, în fiecare dimineață, începând cu ora 07:00, sfintele moaște vor fi scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvor, urmând să fie reintroduse în fiecare seară la miezul nopții, timp de 4 zile”, a precizat pr. Adrian Agachi.

Părintele consilier patriarhal a făcut apel ca familiile cu copii, persoanele vârstnice și persoanele care suferă de diverse afecțiuni să participe la pelerinaj în primele patru zile, pentru a evita perioada aglomerată din apropierea hramului.

Au fost prezentate programul hramului, traseul și orarul procesiunii „Calea sfinților” care va avea loc în data de 23 octombrie.

Colaborare între Jandarmerie și Patriarhia Română

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a reiterat sprijinul pe care instituțiile abilitate îl vor acorda Patriarhiei Române pentru buna desfășurare a hramului.

„Este deja o tradiție ca Jandarmeria Română să fie alături de Patriarhia Română pe Dealul Patriarhiei în fiecare an, cu prilejul acestei importante sărbători religioase pe care toată lumea o așteaptă. Rolul nostru este acela de a asigura desfășurarea pelerinajului în condiții de ordine și siguranță publică”.

Aproximativ 150 de jandarmi vor fi zilnic pe Dealul Patriarhiei și pe traseele dedicate pelerinilor pentru a contribui la gestionarea în siguranță a evenimentelor religioase.

„Prin prezența noastră urmărim evitarea aglomerărilor de persoane, motiv pentru care au fost instituite aceste dispozitive și culoare speciale de acces, dar și prevenirea oricăror incidente care ar putea apărea”, a spus Ana Maria Burchi.

Alături de forțele de ordine, clerici și voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor vor ajuta la buna desfășurare a evenimentelor.

Vezi aici programul detaliat al hramului.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu