Arhiepiscopia Marii Britanii își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord, în contextul manifestărilor de violență și tensiunilor sociale care au afectat numeroase persoane și familii.

„Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord se află în permanentă legătură cu reprezentanții Consulatului General al României la Edinburgh, cu Ambasada României la Londra, cu autoritățile locale și cu comunitățile românești din zonele afectate, urmărind îndeaproape evoluția situației și posibilitățile de sprijinire a celor aflați în dificultate”, a transmis eparhia.

Instituția bisericească își manifestă disponibilitatea să ofere, prin structurile sale pastorale și filantropice, sprijinul necesar celor afectați, în măsura în care situația o va impune, colaborând în acest sens cu autoritățile competente și cu instituțiile românești implicate.

Arhiepiscopia îi îndeamnă pe români să manifeste calm, discernământ și responsabilitate, să respecte recomandările autorităților și să evite orice situație care le-ar putea pune în pericol siguranța.

„În aceste momente de încercare, îi încurajăm să păstreze nădejdea, să cultive spiritul de solidaritate și bună înțelegere și să rămână în legătură cu instituțiile și comunitățile care le pot oferi sprijin și îndrumare. Parohia Ortodoxă Română din Belfast continuă să fie prezentă în mijlocul românilor, oferind sprijin pastoral, consiliere și ajutor celor care au nevoie”.

Apel la încetarea violențelor

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord se alătură apelurilor formulate de autoritățile civile și de liderii comunităților locale pentru încetarea imediată a violențelor și pentru restabilirea unui climat de pace și respect reciproc.

„Ca Biserică, credem că nici frica, nici resentimentul și nici violența nu pot aduce vindecare unei societăți. Numai dialogul, respectul reciproc, dreptatea și solidaritatea pot reclădi încrederea dintre oameni și pot reda pacea comunităților afectate”.

„În aceste zile de încercare, ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască liniște și înțelepciune tuturor celor implicați, să îi ocrotească pe cei aflați în primejdie, să mângâie pe cei cuprinși de teamă și să întărească lucrarea tuturor celor care se străduiesc să restabilească pacea și buna înțelegere în Irlanda de Nord”, a mai transmis eparhia.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord