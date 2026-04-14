Sărbătoarea Învierii Domnului la Chișinău: Credincioșii au participat la slujba oficiată de Mitropolitul Petru

Numeroși credincioși s-au adunat de sărbătoarea Învierii Domnului la Biserica „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Chișinău, unde slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei.

La miezul nopții a fost oferită lumina sfântă, urmată de procesiunea în jurul lăcașului de cult și de proclamarea solemnă a Învierii Domnului.

În cadrul slujbei a fost citită Pastorala de Paști, în care Mitropolitul Petru a evidențiat importanța unității în familie și în viața comunității bisericești, precum și necesitatea consolidării legăturilor dintre generații.

Evenimentul s-a înscris în contextul manifestărilor organizate în Mitropolia Basarabiei desrep viața de familie și întărirea comunității, în contextul Anului pastorației familiei și cinstirii sfintelor femei.

La finalul slujbei, părintele protoiereu Alexei Semionov a fost distins cu „Crucea Centenarului – Darul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, în semn de recunoaștere a activității sale pastorale și misionare.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei