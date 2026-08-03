Mitropolitul Ioan: Credința se dovedește mai ales în vreme de încercare

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vorbit duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Înaltpreasfinția Sa a subliniat: „Cu cât este mai mare credința, cu atât poate fi mai mare și încercarea, însă după o încercare mare vine și o răsplată mare”.

Mitropolitul Ioan a arătat că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu nu îl ferește pe om de încercări, dar îi aduce ajutorul lui Hristos în mijlocul lor: „Să ne punem nădejdea în Preasfânta Treime în toate zilele vieții, dar mai ales în încercări”.

Mitropolitul Banatului a explicat că rugăciunea și recunoștința trebuie să însoțească viața creștinului, amintind că Mântuitorul S-a retras în munte pentru a Se ruga după minunea înmulțirii pâinilor.

„Câți ne retragem, la sfârșitul zilei, în fața unei sfinte icoane, ca să-I mulțumim pentru toate darurile primite?”, i-a întrebat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan pe credincioși.

Îndemn la rugăciune, în vreme de post

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre credința Sfântului Apostol Petru, care a răspuns chemării Mântuitorului și a pășit pe mare la cuvântul Său.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ioan i-a îndemnat pe credincioși să intensifice rugăciunea odată cu începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

În această perioadă, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara vor fi oficiate Acatistul Adormirii Maicii Domnului și Paraclisul Maicii Domnului.

Foto credit: Mitropolia Banatului