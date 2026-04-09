Mitropolitul Petru: Omul care crede în Hristos cel Înviat nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu și aproapele

„Omul care crede în Hristos cel Înviat nu mai trăiește pentru sine, ci pentru Dumnezeu și pentru aproapele său. El își trăiește vocația de mărturisitor al luminii, de purtător al păcii și de slujitor al adevărului”, transmite Mitropolitul Petru al Basarabiei în Pastorala de Paști din acest an.

Înaltpreasfinția Sa subliniază că Învierea Domnului este fundamentul credinței și unității creștinilor.

„Ea ne reamintește, an de an, că fiecare comunitate, fiecare parohie, fiecare așezământ monahal și fiecare suflet constituie un mădular de mare preț din Trupul Tainic al lui Hristos, care ne dă şi o viaţă nouă, ba încă ne făureşte şi mădulare şi ne sădeşte puteri cu care să lucrăm în această nouă viaţă şi care ne ajută să dobândim şi pe cea viitoare”, conform Sfântului Nicolae Cabasila (Tratat despre viața în Hristos).

Astfel, Învierea Domnului „se revarsă în viața concretă a credincioșilor, modelând familia, comunitatea și întreaga societate”, continuă părintele mitropolit.

Rolul fundamental al familiei creștine

Ierarhul mai amintește că Patriarhia Română a dedicat anul acesta pastorației familiei și comemorării sfintelor femei din calendar, aducând în prim-plan rolul fundamental al familiei creștine.

Înaltpreasfinția Sa enumeră problemele care afectează familiile basarabene: divizarea familiilor prin migrația muncii, nevoia de formare caracterială a tinerilor și nevoia de comuniune a tuturor.

„Biserica are rolul vital de a oferi sprijin duhovnicesc și mângâiere, comuniune și solidaritate, pentru ca fiecare credincios, indiferent de vârstă, să afle înțelegere, consiliere și sprijin”, transmite Mitropolitul Basarabiei.

„În același context, familia creștină este chemată să devină o mică biserică, un spațiu în care Hristos să fie prezent prin rugăciune comună, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin cultivarea principiilor evanghelice.”

Femeile purtătoare ale credinței

„Un loc aparte în această lucrare îl ocupă femeile credincioase, care, de-a lungul istoriei mântuirii, au fost purtătoare ale credinței și modele de jertfelnicie”, subliniază Înaltpreasfinția Sa.

Nu întâmplător, primele vestitoare ale Învierii au fost femeile mironosițe, amintește ierarhul.

„Și în istoria neamului nostru întâlnim numeroase femei care au păstrat credința în vremuri grele, transmițând-o mai departe generațiilor pe care le-au născut”, adaugă Părintele Mitropolit Petru.

„În Basarabia, în anii prigoanei și ai regimului ateu, multe mame, bunicuțe și fiice au fost adevărate măturisitoare ale tradiției creștine, învățându-i pe copii rugăciunea neîncetată, semnul Sfintei Cruci și dragostea față de Dumnezeu.”

Cel mai recent exemplu este Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, canonizată recent de Patriarhia Română, la Mitropoliei Basarabiei, menționează Înaltpreasfinția Sa.

„De aceea, în societatea contemporană, rolul femeii creștine este esențial. Ea este mamă, educatoare, sprijin al familiei și, adesea, pilon de echilibru în viața comunității. Prin grija față de copii, prin rugăciune și prin dăruire, femeia contribuie la formarea unei generații capabile să trăiască valori sănătoase.”

Foto credit: Mitropolia Basarabiei