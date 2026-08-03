Suntem chemați să trăim prin comuniunea cu Dumnezeu, explică Arhiepiscopul Varsanufie

„Suntem chemați să trăim prin comuniunea cu Dumnezeu. Suntem chemați să devenim fii după har ai Celui Ce este Fiul prin fire”, a subliniat Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, duminică, la Parohia Câineni 2, județul Vâlcea.

Referindu-se la rugăciunea Mântuitorului înainte de potolirea furtunii, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că adevărata comuniune cu Dumnezeu se dobândește prin rugăciune și prin lucrarea harului.

„Mărturisirea Cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu! (Matei XIV, 33) a fost, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt în sufletul Sfinților Apostoli. Omul nu poate pătrunde prin puterile sale taina Fiului lui Dumnezeu Celui veșnic”.

„Această cale începe în rugăciune, crește prin lucrarea harului și se împlinește în împărtășirea veșnică din iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”, a mai spus Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a explicat că încercarea prin care au trecut apostolii în timpul furtunii a devenit un prilej de maturizare duhovnicească.

Încercarea Sfântului Apostol Petru

Vorbind despre Sfântul Apostol Petru, Înaltpreasfinția Sa a arătat că dorința acestuia de a-L urma pe Hristos izvorăște din credință: „A cerut să meargă pe apă, din dorul de comuniune cu Dumnezeu”.

„Însă aceeași credință a devenit șovăitoare atunci când privirea s-a mutat de la Mântuitorul Hristos către puterea furtunii, încât Sfântul Chiril al Alexandriei afirma că nu vântul l-a scufundat pe Petru, ci puținătatea credinței”.

Totodată, Arhiepiscopul Râmnicului a evidențiat valoarea mărturisirii sfântului apostol: „Cuvintele Sfântului Apostol Petru Doamne, scapă-mă (Matei XIV, 30) sunt poate cea mai scurtă, dar și una dintre cele mai adânci rugăciuni ale omului căzut. În acest strigăt se află întreaga dramă a existenței omenești”.

„Căderea lui descoperă neputința omului, iar mâna întinsă a Mântuitorului descoperă puterea harului dumnezeiesc. În acea clipă s-au întâlnesc două realități: slăbiciunea omenească și iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu”.

„În clipa în care Mântuitorul Hristos S-a urcat în corabie și furtuna a încetat, nu numai marea se liniștește, ci și inimile ucenicilor. Pacea nu era simpla încetare a fricii, ci prezența unei alte vieți înlăuntrul lor. Harul lui Dumnezeu lumina mintea, întărea voința și umplea inimile Sfinților Apostoli de o pace pe care lumea nu o putea da”, a spus, la final, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului