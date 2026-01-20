Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor a debutat la București

Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a debutat, luni, la Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Iosif” din București.

Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la eveniment a fost delegat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, care a fost însoțit de arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale.

Potrivit Ziarului Lumina, alături de aceștia s-au aflat reprezentanți ai altor Biserici și confesiuni creștine din Capitală, fiind de față și Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor are loc, în Capitală, între 18 – 25 ianuarie. Întâlnirile din acest an au ca temă de reflecție versetul biblic „Este un trup și un Duh, precum și chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre”, întâlnit în Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (4:4).

Gazda evenimentului a fost Înalt­­prea­sfinţitul Părinte Aurel Percă, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bu­cu­rești, care a rostit un cuvânt introductiv.

Foto credit: Ziarul Lumina

