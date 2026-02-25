Săptămâna protecției civile: Activitățile vor pune accentul pe voluntariat

Activitățile din cadrul „Săptămânii Protecției Civile” vor pune accentul pe voluntariat, a anunțat marți șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat Raed Arafat.

Prin aceste activități se urmărește încurajarea atragerii de tineri voluntari începând cu vârsta de 16 ani.

„Această campanie din acest an se va concentra mult pe partea de voluntariat: atragerea de voluntari, păstrarea voluntarilor, participarea lor la activitățile noastre”, a declarat Raed Arafat, într-o conferință de presă la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Secretarul de stat a anunțat că se discută despre modificarea ordinului care reglementează activitățile de voluntariat la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru ca atragerea de voluntari să fie mai prietenoasă.

Printre activitățile programate pentru perioada următoare se numără promovarea mijloacelor de informare ale MAI, utilizarea platformei „Fiipregătit.ro”, descărcarea aplicației DSU și participarea la „Miercurea Alarmelor”, programată pe 4 martie.

Potrivit Agerpres, în cadrul Săptămânii Protecției Civile vor avea loc cursuri de prim ajutor, continuarea campaniilor „Detector pentru viață” și „Știai că?”, lansarea campaniei „Ai sau nu ai?” și organizarea unor exerciții de evacuare.

Săptămâna Protecției Civile în România se desfășoară anual în perioada 26 februarie – 4 martie, marcând și Ziua Protecției Civile din 28 februarie.

