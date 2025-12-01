Săptămâna în imagini: 24 – 30 noiembrie 2025

Imagini din ultima săptămână a lunii noiembrie surprinse în lumea ortodoxă de fotografii profesioniști sau amatori.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul alături de preoți și credincioși la parohia „Sf. Ecaterina” Scheia, jud. Suceava, 25 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București au participat la hramul paraclisului universitar „Sfânta Ecaterina”, 25 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Palatul Patriarhiei sub lumina lunii, 25 noiembrie 2025. Foto credit: Florin Andreescu
De hramul Sf. Stelian, moaștele Sf. Calinic de la Cernica au fost aduse la capela Spitalului Marie Curie, 26 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Serbiei a participat la aniversarea unui sfert de secol al Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Kragujevac, 26 noiembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Bunicii și-au adus nepoții la Biserica Parohiei „Lucaci” din București unde se află moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, 26 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, 28 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Papa Leon al XIV-lea la Niceea, 28 noiembrie 2025. Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou
Un preot ține în brațe icoana Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în ziua proclamării locale a sfântului, 28 noiembrie 2025. Foto credit: Doxologia / pr. Silviu Cluci
Chilia părintelui Arsenie Papacioc de la Mănăstirea Sfânta Maria, din localitatea Techirghiol, județul Constanța. Foto credit: Ștefan Năstase
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul alături de tinerii din Vicariatul Ucrainean cu ocazia aniversării a 35 de ani de la reînființarea Vicariatului, 28 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Marian Șomlea
Moment de la hirotonia unui diacon surprins cu camera unui smartphone, 29 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Corala de copii a parohiei Sfinții Trei Ierarhi din Paris la festivalul internațional de colinde din Dublin. Foto credit: Mircea Filip
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic binecuvântează credincioșii la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Balș, județul Olt în ultima zi de toamnă, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Alexandra Iliescu
Icoana Mântuitorului de pe catapeteasma Catedralei Naționale, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Sabin Simota
Biserica Sf. Apostol Andrei din Ploiești în așteptarea sărbătoririi hramului, iar în depărtare o parte din Bucegi. Foto credit: Bogdan Vasilescu.
Credincioșii s-au rugat Sfântului Apostol Andrei la catedrala Națională, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat slujba de sfințire a monumentului închinat eroilor, Trebeș, jud. Bacău, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Mii de credincioși au participat la hramul de toamnă al Catedralei Naționale, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei felicitat de credincioșii cu ocazia zilei onomastice, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Patriarhul Daniel binecuvântează credincioșii la finalul slujbei de la Catedrala Națională, 30 noiembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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