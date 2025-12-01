Săptămâna în imagini: 24 – 30 noiembrie 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au susținut miercuri examenele de certificare a competențelor profesionale. Examenele, care marchează încheierea parcursului liceal al seminariștilor, a cuprins două probe. Prima a constat într-o evaluare practică,…
O expoziție deschisă la Cabana Vadu Crișului din județul Bihor prezintă desenele paleolitice descoperite în Peștera Coliboaia, considerate cele mai vechi reprezentări artistice cunoscute din Europa Centrală. Expoziția „Galeria desenelor paleolitice din Peștera Coliboaia” a…
Peste 120 de preoți din protopopiatele Sighet și Vișeu s-au reunit joi la Sighetu Marmației pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă familia contemporană și misiunea jertfelnică a femeii și a mamei creștine.…
Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților, i-a binecuvântat pe tinerii de la echipa de robotică „Royal Engineers” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava înaintea de plecarea la competiția internațională Michiana Premier Event 2026…
Noi tehnologii de cercetare și colaborări cu specialiști din Germania, Cehia și Franța contribuie la descoperirea unor informații importante despre civilizația Cucuteni, una dintre cele mai vechi culturi preistorice din spațiul românesc, informează Agerpres. Interesul…