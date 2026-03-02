Săptămâna în imagini: 23 februarie – 1 martie 2026

Prima săptămână din Postul Mare este vremea așezării lăuntrice și a începutului de drum duhovnicesc. În bisericile ortodoxe, credincioșii pășesc cu smerenie în această perioadă de pocăință și reînnoire, participând la slujbe de o intensitate aparte, marcate de citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din această perioadă.
Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram:
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat slujba Privegherii la Mănăstirea Pasărea, unde au fost adusă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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Sfinții Martiri Militari, cinstiți de Biserică drept ocrotitori ai Armatei Române și modele de mărturisire a credinței, vor avea o zi comună de prăznuire în calendar. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit miercuri…
Sfântul Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul a fost inclus începând de anul viitor în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost aprobată de Sfântul Sinod, în ședința de lucru desfășurată miercuri la Palatul Patriarhiei. Totodată, au…