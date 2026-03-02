Săptămâna în imagini: 23 februarie – 1 martie 2026

Prima săptămână din Postul Mare este vremea așezării lăuntrice și a începutului de drum duhovnicesc. În bisericile ortodoxe, credincioșii pășesc cu smerenie în această perioadă de pocăință și reînnoire, participând la slujbe de o intensitate aparte, marcate de citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din această perioadă.

Rugăciune la începutul Postului Mare la Mănăstirea Rohia. Foto credit: Adrian Dobreanu
Oameni în rugăciune la Canonul Mare la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, 24 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Numeroși credincioși s-au adunat în rugăciune de pocăință, alături de ierarhii Romanului și Bacăului, la slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul, 24 februarie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Slujba Pavecerniţei Mari la Mănăstirea Cernica, 24 februarie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Parohia Lazaret din Bacău, 26 februarie 2026. Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Lazaret – Bacău
Patriarhul Serbiei socializează prin joc cu un copil, 28 februarie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Tineri cu icoane în brațe în Duminica Ortodoxiei la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 1 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Peste 2000 de pelerini au participat la procesiunea cu sfintele icoane de la Roman, 1 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Icoanele Sfinților Români nou canonizați prezente în Duminica Ortodoxiei la Mănăstirea Ortodoxă Română din Canada. Foto credit: Mănăstirea Mono
Lumini și umbre la Catedrala Episcopală din Zalău, 1 martie 2026. Foto credit: Episcopia Sălajului
Început de primăvară la Mănăstirea Lainici, jud. Gorj. Foto credit: Georgiana Busuioceanu
În prima duminică a Postului Mare – Duminica Ortodoxiei – la Mediaș, s-a prăznuit biruința cinstirii sfintelor icoane. Foto credit: Ovidiu Tătar
În drum spre biserica românească din Malta în Duminica Ortodoxiei. Foto credit: Raw Lens media
O fetiță ține în mânuțe o icoană dragă a Maicii Domnului, Catedrala Patriarhală, 1 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Tulcea, 1 martie 2026. Foto credit: Episcopia Tulcii
Procesiunea cu icoane de la Catedrala din Sofia, 1 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Preoți și diaconi purtând în brațe icoane la Catedrala Sf. Sava din Belgrad, 1 martie 2026. Foto credit: Patriarhia Serbiei
Apus de soare peste Catedrala Națională. Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu
Un grup de copii de Duminica Ortodoxiei la Biserica Ortodoxa din Bedford, Marea Britanie. Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxa din Bedford – Parohia Bedford
Suporterii sârbi au creat din pancarte chipul Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir la un meci de cupă europeană. Foto credit: X / FK Crvena zvezda
Românii din Germania au sărbătorit Duminica Ortodoxiei la Centrul Bisericesc München. Foto credit: Facebook / Centrul Bisericesc München
Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală, 1 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Procesiunea din Duminica Ortodoxiei de la Baia Mare, 1 martie 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

 

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