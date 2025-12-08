Săptămâna în imagini: 1 – 7 decembrie 2025

Prima săptămână din luna decembrie a început cu manifestările dedicate Zilei Naționale și s-a încheiat cu sărbătorile Sf. Ier. Nicolae și ale Sfintei Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 1 -7 decembrie 2025.

De Ziua Națională la Cluj-Napoca cerul s-a umplut în culorile tricolorului, 1 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Ziua Națională sărbătorită la Mediaș, jud. Sibiu, 1 decembrie 2025. Foto credit: Ovidiu Tătar
Drapelul Național având în fundal turlele Bisericii Cașin din Capitală, 1 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat slujba de Te Deum în cinstea Zilei Naționale a României la Catedrala Mântuirii Neamului, 1 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Credincioșii au participat la sărbătoarea Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria, 2 decembrie 2025. Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a fost prezent la Mănăstirea Bogdana pentru a oficia slujba tunderii în monahism pentru o tânără care a îmbrăcat chipul îngeresc, 3 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune cu moaște Sfântului Cuvios Gheorghe la Mănăstirea Cernica, 3 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preoți și credincioși la hramul bisericii Sfintei Mari Mucenițe Varvara din mina Trotuș, jud. Bacău, 4 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un grup de colindători la Ambasada României din Marea Britanie. Foto credit: X / Laura Popescu
IPS Teofan ascultând cântările de la strana paraclisului Sfântului Ierarh Nicolae al Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași, 5 decembrie 2025. Foto credit: Facebook / Colegiul Sfântul Nicolae
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul ține în brațe icoana Sf. Visarion de la Lainici, 5 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
O fetiță îl îmbrățișează pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, 5 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Elevii Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și-au sărbătorit cu anticipație ocrotitorul spiritual, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, 5 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Sălajului
Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a sfințit noua secție pentru nou-născuți a Spitalului Municipal din Curtea de Argeș, reabilitată cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 6 decembrie 2025. Foto credit: Cristian Gheorghe
Pictura Bisericii „Sfântul Nicolae” din Bruxelles realizată de Daniel Codrescu. Foto credit: Facebook / Ambasada României în Regatul Belgiei
Sfântul Nicolae a fost sărbătorit la Mănăstirea Cernica unde foarte mulți copii au venit să primească Sfânta Împărtășanie, 6 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Cernica / Artemie Artemiev
Doi copii îmbrăcați în haine tradiționale prezenți la hramul paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 6 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Copiii prezenți la hramul Bisericii Paraclis Episcopal din Bergen au primit daruri de la Preasfințitul Părinte Macarie, 7 decembrie 2025. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Mamă și fiică în costume populare românești la hramul istoric al Bisericii „Sf. Nicolae” – Vlădica din Capitală sâmbătă, 6 decembrie 2025. Foto: Basilica.ro / Raluca Ene
Arhiepiscopul grec al Australiei, prezent la Biserica „Sf. Nicolae”, din Sydney, a oferit diplome copiilor preșcolari la absolvirea cursurilor, 7 decembrie 2025. Foto credit: Orthodoxia News Agency / Markellos Petropoulos
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București, 7 decembrie 2025. Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu
Mii de credincioși au cinstit-o pe Sfânta Filofteia la Curtea de Argeș, 7 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului / Cristian Gheorghe
Corul bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai a susținut un concert de colinde la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, , 7 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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