Romfilatelia celebrează Ziua Mărcii Poștale Românești printr-o emisiune dedicată familiei Brătianu

Romfilatelia celebrează miercuri Ziua Mărcii Poștale Românești prin lansarea unei emisiuni dedicate familiei Brătianu, pusă în circulație împreună cu Poșta Română.

În textul dedicat noii emisiuni filatelice, academicianul Ioan-Aurel Pop a arătat contribuția decisivă a Brătienilor la edificarea statului român modern, pe care i-a numit „Dinastia neîncoronată a României”.

„Familia Brătianu a participat la făurirea programului de țară al românilor în timpul Revoluției de la 1848 și apoi a contribuit la fiecare dintre cele trei etape ale construcției statale moderne: 1859, 1877 și 1918”, a explicat acad. Ioan-Aurel Pop.

Personalități și momente istorice

Emisiunea filatelică este alcătuită din trei mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică realizată în tiraj limitat.

Timbrul cu valoarea nominală de 6 lei îl prezintă pe Ion C. Brătianu (1821–1891), fondator al Partidului Național Liberal și unul dintre artizanii statului român modern.

Pe marca poștală cu valoarea nominală de 5,50 lei este ilustrat Ion I. C. Brătianu (1864–1927), personalitate marcantă a vieții politice românești și unul dintre principalii artizani ai Marii Uniri. În plan secund este redată, într-o manieră stilizată, fațada Muzeului Național Brătianu de la Vila Florica, din localitatea argeșeană Ștefănești.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 16 lei apare o reproducere a unei fotografii de familie realizată la vila din județul Argeș, în centrul imaginii aflându-se Ion C. Brătianu și soția sa, Pia Brătianu, alături de copiii lor: Ionel (Ion I. C.) Brătianu, Vintilă Brătianu, Dinu (Constantin) Brătianu și surorile acestora.

Colița dantelată a emisiunii include un timbru cu valoarea nominală de 32 de lei, dedicat lui Ionel Brătianu, pe fundal fiind ilustrată scena Încoronării Regilor României Mari, Ferdinand și Maria, la Alba Iulia, în 15 octombrie 1922.

Ziua Mărcii Poștale Românești

Ziua Mărcii Poștale Românești este celebrată anual în data de 15 iulie. Data amintește de apariția primului timbru poștal românesc, „Capul de bour”, emis în 1858, sub autoritatea Poștei Domnești a Principatului Moldovei.

De-a lungul timpului, marca poștală românească a promovat personalități, momente istorice și realizări reprezentative ale țării, devenind un simbol al patrimoniului cultural și spiritual național.

Noua emisiune filatelică continuă tradiția, punând în valoare contribuția familiei Brătianu la afirmarea României moderne și la consolidarea instituțiilor sale fundamentale.

Foto credit: Facebook / Romfilatelia