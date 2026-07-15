Ziua Mărcii Poștale Românești: Timbrul „Cap de Bour” a deschis istoria filateliei naționale

În 15 iulie este sărbătorită Ziua Națională a Mărcii Poștale, eveniment care amintește de emiterea primului timbru, „Cap de Bour”.

Potrivit Radio România Cultural, data a fost aleasă pentru a marca apariția din anul 1858 a celei dintâi mărci poștale, devenită în timp un simbol al patrimoniului filatelic național.

Emisiunea „Cap de Bour” a fost realizată la Tipografia „Atelia Timbrului” din Iași, în timpul caimacamiei lui Nicolae Vogoride, după un model austriac și cu ajutorul unor matrițe din oțel. Timbrele aveau valorile de 27, 54, 81 și 108 parale și au fost tipărite în tiraje diferite.

Deși poartă data de 15 iulie 1858, mărcile poștale au fost puse efectiv în circulație o săptămână mai târziu, în 22 iulie, prin oficiul poștal din Iași. Începând cu 8 august, acestea au ajuns și la celelalte oficii poștale din Moldova, însă utilizarea lor a fost de scurtă durată, fiind retrase din circulație în data de 31 octombrie 1858.

Un simbol al Moldovei

Alegerea capului de bour pentru prima marcă poștală românească amintește de stema istorică a Moldovei și era legat de legenda întemeierii voievodatului de către Dragoș Vodă.

La aproape cinci secole de la consacrarea sa ca însemn heraldic, capul de bour a primit o nouă întrebuințare, devenind imaginea primei mărci poștale românești.

Introducerea tarifului poștal unic a dus la apariția unei a doua emisiuni „Cap de Bour”, pusă în circulație în data de 1 noiembrie 1858.

Marca poștală cuprindea trei valori de 5, 40 și 80 de parale și a fost tipărită tot la Iași, pe hârtie de proveniență engleză. Emisiunea a rămas în circulație până în primăvara anului 1862.

Primele preocupări filatelice organizate au apărut la scurt timp după emiterea „Capului de Bour”. Dimitrie C. Butculescu este considerat primul colecționar român de timbre, iar în anul 1891 a înființat Societatea Filatelică Română.

Romfilatelia

Romfilatelia este instituția responsabilă de emiterea mărcilor poștale românești și realizează emisiuni dedicate personalităților, monumentelor și evenimentelor reprezentative pentru istoria și cultura națională.

Un loc important îl ocupă tematica religioasă. De-a lungul timpului, pe mărcile poștale românești au fost ilustrate biserici reprezentative pentru Ortodoxia românească, sfinți care au marcat viața spirituală a poporului român și momente importante din viața Bisericii.

Un reper recent îl constituie emisiunea filatelică dedicată sfințirii Catedralei Naționale, realizată de Romfilatelia în colaborare cu Poșta Română. Lansată în octombrie 2025, aceasta a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume.

Foto credit: Romfilatelia