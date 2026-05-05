Românce în istorie: Maica Benedicta, o academiciană devenită monahie

Marți se împlinesc 20 de ani de la mutarea la Domnul a Maicii Benedicta – acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. În timpul comunismului le cerea studenților să citească Biblia. După căderea comunismului, a fost aleasă vicepreședintă a Academiei Române, apoi a ales calea monahismului.

S-a născut în 20 august 1920, la București, din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. Cărțile tatălui ei au familiarizat-o cu literatura clasică franceză și germană, iar de la bunicul ei, preot, a învățat să fie credincioasă practicantă.

Împiedicată de tuberculoză să urmeze o carieră în muzică, pasiunea ei, a studiat Dreptul și Literele la Universitatea din București.

Avându-i ca mentori pe Tudor Vianu și George Călinescu, timp de 34 de ani, între 1948 și 1982, a predat la catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, pe care a ajuns să o conducă.

În 1974 a devenit membru corespondent al Academiei Române, în 1990 membru titular al forului, iar între 1990 și 1994 a fost vicepreședinte al instituției.

„Pe studenții mei nu i-am trădat niciodată”

Într-o vreme în care Eminescu era reinventat ca socialist, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a reușit să salveze integritatea operei și gândirii lui, considerându-l un reper pentru formarea intelectuală a tinerilor și înțelegerea identității naționale românești.

Biblia era în bibliografia obligatorie a studenților ei, profesoara apărând-o ca pe „cea mai mare carte a umanității”.

„Pe studenții mei nu i-am trădat niciodată”, a mărturisit ea.

În 2005, a fost tunsă în monahism, primind numele de Benedicta.

A trecut la Domnul în 5 mai 2006. A fost înmormântată, conform dorinței testamentare, la Mănăstirea Putna.

Evocarea Maicii Benedicta

La două decenii de la mutarea la cele veșnice, academiciana devenită monahie este omagiată în Aula Academiei Române marți, de la ora 11:00.

