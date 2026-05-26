Credincioșii dintr-o parohie clujeană au construit un monument dedicat Eroilor Necunoscuți

Încă se mai fac monumente pentru eroi: comunitatea din Mociu, județul Cluj, tocmai a construit un monument dedicat Eroilor Necunoscuți, pe care l-a amplasat pe un deal numit de localnici „Locul Popii”.

Monumentul a fost sfințit duminică de Părintele Dan Hognogi, protopopul Protoieriei Cluj I, spre pomenirea eroilor neamului românesc și spre mărturie pentru generațiile viitoare.

În cuvântul rostit cu acest prilej, părintele protopop a evidențiat importanța ridicării unor astfel de monumente în comunități, arătând că acestea reprezintă nu doar semne exterioare ale aducerii aminte, ci și mărturii ale recunoștinței și continuității.

El a subliniat că un popor care își cinstește eroii își păstrează demnitatea, rădăcinile și identitatea, iar generațiile tinere au datoria de a cunoaște și de a transmite mai departe memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea neamului românesc.

La final, părintele paroh Andrei Budălăcean a mulțumit tuturor celor care au sprijinit realizarea monumentului și organizarea evenimentului, evidențiind contribuția binefăcătorilor Lucian Ban și Florin Horvath.

Un moment artistic dedicat eroilor a fost susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Liviu Dan” Mociu, care i-au omagiat prin cântec și poezie pe cei care s-au jertfit pentru patrie.

Ridicat ca semn de prețuire pentru eroi, monumentul este așezat sub semnul Sfintei Cruci și devine pentru comunitatea locală un loc al pomenirii, rugăciunii și recunoștinței. Sfințirea a avut loc în preajma Zilei Eroilor, marcată anual de sărbătoarea Înălțării Domnului în Biserica Ortodoxă Română.

