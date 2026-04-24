Academia Română organizează un simpozion omagial dedicat Acad. Zoe Dumitrescu – Bușulenga

Academia Română va organiza marți un simpozion omagial dedicat memoriei și moștenirii spirituale a academicianului Zoe Dumitrescu-Bușulenga (Monahia Benedicta), la împlinirea a două decenii de la trecerea la Domnul.

La evenimentul care va avea loc de la ora 11:00, în Aula Academiei Române, vor participa și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna.

Reuniunea va fi moderată de prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române.

Invitați

Acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, Acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române și Prof. univ. dr. Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei Române, vor susține alocuțiuni.

De asemenea, vor susține intervenții prof. univ. dr. Laura Bădescu, prof. Teodora Stanciu, dr. Carmen Brăgaru și conf. univ. dr. Silviu Mihăilă.

Semnificația evenimentului

Simpozionul își propune să evidențieze personalitatea complexă a lui Zoe Dumitrescu-Bușulenga, parcurgând traseul său intelectual de la rigoarea cercetării literare și a comparatismului, până la retragerea sa sub votul monahal la Mănăstirea Varatec.

Evenimentul va include proiecția filmului documentar „Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cununa devenirii”, realizat de regizoarea Cristina Chirvasie.

Alături de Academia Română, între organizatori se numără: Fundația „Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Monahia Benedicta” a Mănăstirii Putna, Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

