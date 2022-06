Resurse online pentru Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 2022

Încă ne mai aflăm în Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, astfel că vă sugerăm câteva resurse online cu folos duhovnicesc.

Calendarul postului

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști şi începe, de obicei, în ziua de luni după Duminica Tuturor Sfinților. Anul acesta este scurt:

Acatistul Sf. Ap. Petru şi Pavel

O, preadulce Petre şi preaiubite Pavele, părinţii cucerniciei noastre, primiţi această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci, şi slavei celei veşnice învredniciţi pe cei ce glăsuiesc: Aliluia!

Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucuraţi-vă, Petre şi Pavele, apostolilor!

Sinaxar

(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel – Basilica.ro Aceşti doi mari Apostoli nu-şi au lauda de la oameni, ci de la Însuşi Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos; că pe Sfântul Apostol Petru l-a fericit pentru mărturisirea lui, numindu-l „piatră”, şi pe adevărul mărturisirii lui a zidit Biserica Sa; iar pe Sfântul Apostol Pavel l-a numit „vas ales”, care avea să poarte…

7 + 7 lucruri despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Tropar

Cei ce sunteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Citeşte Faptele Apostolilor

Omilia Sf. Ioan Gură de Aur la Faptele Sf. Apostoli

„Tot ceea ce stă scris în această Carte este vrednic de cinstire şi de toată lauda şi, mai ales, este vrednic de laudă felul în care Apostolii au făcut pogorământ şi s-au coborât la nivelul celor care îi ascultau, smerenie insuflată lor de Duhul, Care le-a poruncit astfel, întrucât întâiul lor ţel, asupra căruia au insistat, era să vorbească despre Hristos ca om”.

Integral aici

Resurse pe înţelesul celor mici

Pentru copii, recomandăm:

Sfântul Evanghelist Luca ne prezintă Faptele Apostolilor, disponibilă online la Cartibisericesti.ro.

Coborât-au pe pământ Dumnezeu și Petru Sfânt, disponibilă online la Cartibisericesti.ro.

Sinaxarul sfinților români pentru copii, disponibilă online la Cartibisericesti.ro.

Cuvinte pentru suflet

