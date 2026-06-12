Protoieria Panciu susține parteneriatul dintre Biserică și Școală prin formarea elevilor în spiritul valorilor creștine

Proiectul educațional „Credință, istorie și comunitate – pași împreună spre valori autentice” este desfășurat de Protoieria Panciu din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Scopul acestuia este de a susține parteneriatul dintre Biserică și Școală prin valorificarea istoriei și a credinței.

Dedicat elevilor de clasa a 10-a, proiectul a fost organizat în parteneriat cu Colegiul Național „Emil Botta” și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Adjud.

Prima etapă a debutat la sfârșitul lunii trecute cu vizita la Mănăstirea Brazi și la Paraclisul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Protoieriei Panciu, unde au avut loc discuții despre învățătura de credință și despre rolul Bisericii.

De asemenea, tinerii au participat la activități cultural-educative cu privire la relația dintre istorie și spiritualitatea românească. Traseul a început la Mausoleul Eroilor din Mărăști și a continuat la monumentul Ecaterinei Teodoroiu, Casa Memorială „Moș Ion Roată”, ctitoriile Reginei Maria și vatra fostei Mănăstiri Soveja.

Ultima etapă se va desfășura la Mănăstirea Lepșa și localitatea Hăulișca, unde elevii vor avea prilejul să descopere valorile culturale vrâncene.

Încheierea proiectului educațional va cuprinde o sesiune de reflecții și păreri cu privire la experințele de care au avut parte.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei