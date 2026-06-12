PS Teofil Trotușanul despre Sf. Luca al Crimeei: Nu era niciun semen care să-i întindă mâna, iar el să refuze să îl ajute

„Nu era niciun semen care să-i întindă mâna, iar el să refuze să îl ajute”, a subliniat joi Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului despre Sfântul Luca al Crimeei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Lazaret din Bacău, care și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual.

Ierarhul a evidențiat principalele virtuți care au definit viața marelui ierarh, medic și mărturisitor al credinței: „Acest sfânt, care a marcat veacul al 20-lea, a împreunat și a lucrat trei mari virtuți. Pe acestea le amintim și noi astăzi, încercând să le așezăm înaintea ochilor noștri duhovnicești”.

Întreita lucrare a virtuților

Prima dintre virtuțile amintite de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a fost credința, care l-a ajutat pe Sfântul Luca al Crimeei să rămână statornic în timpul persecuțiilor comuniste.

„Credința l-a făcut să rămână puternic chiar și atunci când autoritățile vremii au pornit o aspră prigoană împotriva creștinilor și a celor care mărturiseau adevărul de credință. Pe Sfântul Luca, această mărturisire l-a costat unsprezece ani de exil în Siberia”, a spus ierarhul.

Referindu-se la cea de-a doua virtute, iubirea, Preasfinția Sa a subliniat disponibilitatea permanentă a sfântului de a veni în ajutorul celor aflați în nevoie.

„Iubirea a arătat-o, în primul rând, față de semenii săi, chiar și atunci când era prigonit și alungat. A dovedit această iubire în tot timpul și în tot locul. Nu era niciun semen care să-i întindă mâna, iar el să refuze să îl ajute”.

Ierarhul a evidențiat și al treilea dar care a marcat viața Sfântului Luca, știința unită cu înțelepciunea: „A cercetat cu dăruire domeniul medical, lucru care i-a adus recunoaștere în întreaga Rusie și în întreaga lume, punând acest dar în slujba oamenilor și a alinării suferințelor lor”.

Un sprijin al celor bolnavi

La finalul slujbei, părintele paroh Marius Iacobeanu a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru cuvântul adresat comunității.

Preotul a subliniat actualitatea modelului oferit de Sfântul Luca al Crimeei, care „a trăit într-o perioadă atât de grea, marcată de multă suferință și nedreptate, rămânând statornic în slujirea aproapelui”.

„Chiar dacă a vindecat, ca doctor, atât de multe trupuri, el știa că sufletul are mult mai multe răni, pe care niciun medic nu le poate vindeca. Doar o inimă caldă, plină de iubire și compasiune, poate tămădui rănile unui suflet”.

Lăcașul de cult deține un fragment din moaștele Sfântului Luca al Crimeei.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului