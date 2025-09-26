Reprezentanții Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova au vizitat Episcopia Basarabiei de Sud

O delegație a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din Guvernul României a vizitat joi Episcopia Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a întâmpinat grupul la Centrul eparhial din Cahul.

Din delegație au făcut parte Constantin-Valentin Răducanu, director cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Dragoș Mihai Hotea, secretar de stat al Cancelariei Prim-ministrului României, Emilian Morar, consilier diplomatic al Ambasadei României în Republica Moldova, și Cosmina Grigore, consilier relații în cadrul DRRM.

Preasfințitul Părinte Veniamin le-a vorbit oaspeților despre recentele evenimente desfășurate în cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, între care a amintit proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Iraclie din Basarabia, precum și organizarea, în premieră pentru Mitropolia Basarabiei, a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) Basarabia de Sud.

Episcopul Basarabiei de Sud a prezentat stadiul proiectelor finanțate de DRRM și roadele acestora.

Pentru sprijinul oferit eparhiei, Preasfinția Sa i-a acordat lui Constantin-Valentin Răducanu Ordinul „Crucea Sfântului Ierarh Dionisie” pentru mireni, iar celorlalți invitați le-a înmânat Diploma omagială a Anului Centenar.

Delegația a vizitat Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul și Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Roșu, care au beneficiat de sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud