Comunitatea ucraineană din Remetea Mică și-a sărbătorit hramul

Parohia Ortodoxa Ucraineană din localitatea Remetea Mică, județul Timiș, și-a serbat hramul de sărbătoarea Sfinte Treimi.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de șapte preoți de la comunitățile ucrainene apropiate, în frunte cu părintele Petru Rosoca, Protopopul de Lugoj.

Părintele protopop le-a vorbit credincioșilor despre dogma Sfintei Treimi și importanța iubirii lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor.

Conform tradiției locale, lăcașul de cult a fost înconjurat cu citirea evangheliei și rostirea ecteniilor speciale. La procesiune au participat și copiii de la Parohia Soca.

Hramul s-a încheiat cu o agapă, după cum este obiceiul la astfel de momente.

Vicariatul Ortodox Ucrainean din România

Vicariatul Ortodox Ucrainean este o unitate administrativ-teritorială dependentă canonic de Patriarhia Română și dedicată credincioșilor ortodocși ucraineni care locuiesc în România. Aceştia participă la slujbe oficiate în limba maternă de preoți ucraineni sau vorbitori de limba ucraineană.

În prezent, Vicariatul are sediul în orașul Sighetu Marmației (ju­dețul Maramureș) şi îi cuprinde pe credincioșii din zona de nord a țării (Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat) în total, aproximativ 30.000 de etnici ucraineni.

După 1989, prin Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1432/12 februarie 1990, a fost re­înf­iinţat Vicariatul Ortodox Ucrainean.

Foto credit: Facebook / Vicariatul Ortodox Ucrainean