Grupul Preoteselor „Sfânta Nona” se va reuni la Dublin: Participă soții de preot din mai multe țări

80 de soții de preoți români din diaspora, membre ale Grupului Preoteselor „Sfânta Nona”, se vor reuni la Dublin, în Irlanda, în perioada 5–7 iunie 2026.

Tema întâlnirii este „Femeile sfinte, model de trăire autentică întru Hristos”, urmând ca participantele să reflecte asupra rolului și mărturiei femeilor sfinte în viața Bisericii și a societății contemporane.

Prima zi din program include activități de socializare, dialoguri cu tinerele membre ale Nepsis Ireland și o retrospectivă a ediției precedente.

Ziua de sâmbătă va începe cu o slujbă de Te Deum și sesiunea principală de conferințe, în prezența Preasfințitului Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei.

Pr. Prof. Dr. Daniel Benga și doamna Cristina Benga, soția sa, vor susține principala prelegere a zilei.

Pe lângă sesiunile academice și pastorale, programul va cuprinde ateliere tematice, expoziții de produse artizanale realizate de preotese, prezentări de carte și momente de comuniune.

Duminică, participantele vor lua parte la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare.

După slujbă, participantele vor vizita locurile legate de viața și moștenirea spirituală a Sfintei Brigid de Kildare, una dintre cele mai importante sfinte ale tradiției creștine irlandeze.

„Prin această întâlnire, Grupul Internațional de Preotese „Sfânta Nona” își propune să încurajeze dialogul, colaborarea și sprijinul reciproc între preotesele din diaspora ortodoxă românească, promovând modele autentice de viață creștină inspirate de exemplul femeilor sfinte”, transmite Preoteasa Bianca Deaconu.

Evenimentul este organizat prin eforturile Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, în colaborare cu 10 parohii românești ortodoxe din Dublin, Galway, Waterford, Kildare, Monasterevin, Limerick și Longford și cu Frăția Nepsis Ireland.

Foto credit: Facebook / Natalia Corlean (deschidere articol)