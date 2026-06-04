Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Noi sărbători incluse în calendar

În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

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Mii de pelerini l-au cinstit pe Sfântul Ioan cel Nou la Suceava

Mii de pelerini au participat marți la hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, sărbătorindu-l pe ocrotitorul Moldovei și al cetății Sucevei.

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Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou organizează o campanie de donare pentru copiii vulnerabili

Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou din Capitală organizează duminică, în cadrul evenimentului Bazar de Cotroceni, campania de donații „Cutia cu Bucurie” pentru copiii vulnerabili, potrivit B365.ro.

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Jurnal de la înmormântarea Sf. Elisabeta: „Am văzut de câtă avere are nevoie un călugăr – un colț de mantie în care să fie înfășurat”

Săptămâna aceasta va avea loc proclamarea canonizării Sfintei Elisabeta de la Pasărea și prima sărbătoare a cuvioasei. Agenția de știri Basilica a primit mărturia unei surori din obștea mănăstirii prahovene Cornu, care a consemnat în jurnalul său trăirile avute la înmormântarea Sfintei Elisabeta din anul 2014.

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Au început înscrierile pentru examenul de Bacalaureat: Când au loc primele probe

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, înscrierile pentru prima sesiune de Bacalaureat au început marți și se desfășoară până joi. Evaluarea competențelor va debuta în data de 8 iunie, urmând ca în 3 iulie să aibă loc ultimul examen.

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