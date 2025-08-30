PS Veniamin la ITO Basarabia de Sud: Să alegem să trăim ca oameni liberi de orice ne îndepărtează de Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Veniamin le-a transmis participanților ITO Basarabia de Sud că idealul vieții creștine este sfințenia, dobândirea Duhului Sfânt și trăirea în iubire, îndemnându-i să rămână ancorați în valorile Evangheliei, să trăiască în curăție, libertate adevărată și să-și păstreze identitatea creștină și românească:

„Să nu uite că drepturile și libertățile fundamentale sunt de sorginte creștină, ele nu se confundă cu dereglările omului secularizat, atras de frumusețea creației și rupt de comuniunea cu creatorul său”.

„Noi trebuie să ne cunoaștem credința și să respectam pe fiecare om, rugându-ne unii pentru alții, promovând valorile și angajându-ne într-un mod e viață creștină. Să alegem să trăim ca oameni liberi de orice ne îndepărtează de Dumnezeu. Aceasta este adevărata libertate, iar Domnul Hristos ne cheamă să trăim în libertate, armonie și comuniune”.

Jertfa și bucuria de Adevăr

Episcopul a subliniat importanța credinței, a comuniunii și a valorilor creștine într-o lume aflată în continuă schimbare, amintind de jertfa oamenilor care-L iubesc pe Dumnezeu.

„Vedem că oamenii care iubesc pe Dumnezeu și pe semenii lor sunt în stare de jertfă și se bucură de Adevăr, ei nu pot face răul și trăiesc în armonie, ei nu sunt violenți în limbaj și faptă după cum îi vedem pe mulți în societatea noastră, ci sunt smeriți, capabili să-i iubească pe toți”, a transmis Preasfinția Sa.

„Prin atitudinea lor ei fac să se coboare starea de comuniune din Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în viața, familia și comunitatea din care fac parte”.

Recunoștință deplină

În încheiere, Episcopul Basarabiei de Sud a mulțumit pentru acest eveniment, care va deschide noi perspective pentru tineri, încurajând formarea unor caractere puternice, prietenii durabile și o viață trăită cu Hristos în centru, fiind recunoscător totodată în fața ierarhilor, preoților, delegaților și a tuturor instituțiilor care au contribuit la buna organizare.

„Sperăm că acest eveniment mult așteptat de tinerii din eparhia noastră, care în ultimii ani au participat la activitățile cu tinerii din țară, să deschidă noi perspective în formarea lor duhovnicească și profesională și să creeze punți de legătură trainice între frați, prietenii durabile, caractere puternice, familii statornice și condiții pentru un viitor mai bun, având în centrul vieții lor pe Domnul Hristos”

Întâlnirea Tinerilor la Cahul

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși de la Cahul, organizată în contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române și al Mitropoliei Basarabiei, a reunit peste 300 de tineri din eparhiile Patriarhiei Române, având loc pentru prima dată în sudul Republicii Moldova.

Scopul evenimentului este reunirea tinerilor din întreg spațiul românesc, încurajându-i să rămână statornici în fața provocărilor lumii și să trăiască în comuniune și respect reciproc.

Evenimentul este pus sub ocrotirea sfinților născuți în Basarabia și a mărturisitorilor care au suferit în temnițele comuniste, printre care Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul cetății Albe Ismail, canonizat în 2018.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud