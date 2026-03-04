Trei regiuni au semnat un parteneriat pentru promovarea României prin intermediul gastronomiei

Trei regiuni din România, județul Harghita, Banat și Dobrogea, au semnat marți un parteneriat de promovare reciprocă prin intermediul gastronomiei, informează Consiliul Județean Harghita.

Acordul reunește Harghita – Regiune Gastronomică Europeană în anul 2027, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), Banatul – care candidează pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028, prin Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș (Visit Timiș), și Dobrogea – candidat la titlul de Regiune Gastronomică Europeană în anul 2029, prin Uniunea Națională a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est.

Aceste regiuni fac parte din IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), organizația care acordă titlul de Regiune Gastronomică Europeană și promovează dezvoltarea regională. Parteneriatul este o consecință firească a cooperării regionale.

„În ultimii ani, cele trei regiuni au colaborat constant prin schimburi de bune practici, consultări strategice și sprijin reciproc în procesul de dezvoltare și implementare a programelor aferente titlului”, se arată în comunicatul de presă.

Obiectivele parteneriatului

Prin acest parteneriat, semnatarii se angajează la schimburi de experiență și expertiză, la sprijin reciproc, la participări comune la nivel național și internațional și la coordonarea inițiativelor de promovare.

Totodată, pot fi dezvoltate proiecte interregionale, rute gastronomice comune și se pot atrage finanțări europene.

Deși cele trei regiuni au tradiții culinare diverse și comunități cu specific propriu, împreună conturează o imagine credibilă a României în cadrul rețelei IGCAT.

„Prin această alianță, cele trei regiuni transmit un mesaj clar: dezvoltarea prin gastronomie nu este un demers izolat, ci o strategie națională bazată pe cooperare, complementaritate și viziune pe termen lung”.

„Parteneriatul se bazează pe principii de egalitate, transparență și respect reciproc și urmărește valorificarea gastronomiei ca instrument de dezvoltare culturală, economică și turistică”, se menționează în comunicatul CJ Harghita.

România, promovată prin cooperare regională

Biro Barna – Botond, președintele CJ Harghita și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, a subliniat că prin astfel de inițiative se consolidează imaginea țării în Europa.

„În 2027, județul Harghita va pune în valoare, prin oameni, locuri și comunități, gastronomia locală ca parte a patrimoniului cultural viu, asumându-și rolul de exemplu de bune practici pentru regiunile candidate”.

„Totodată, pentru a genera un plus de valoare, a fost parafat acordul dintre cele trei regiuni, Harghita, Banat și Dobrogea, prin care se deschid noi oportunități de cooperare în domeniul cultural, turistic și gastronomic și se consolidează imaginea României la nivel european”, a menționat președintele CJ Harghita.

Foto credit: Consiliul Județean Harghita / Facebook

