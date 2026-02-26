Regiunea Gastronomică a Europei 2027: În Harghita au fost lansate inițiative pentru păstrarea tradițiilor culinare locale

În județul Harghita au fost lansate noi inițiative pentru păstrarea tradițiilor culinare locale. Demersurile au loc în perspectiva anului 2027, când zona geografică va fi Regiune Gastronomică a Europei, titlu pe care l-a obținut în anul 2025.

Bíró Barna-Botond, președintele Consiliului Județean Harghita, a subliniat într-o conferință de presă rolul gastronomiei drept un limbaj comun prin care vor fi prezentate în Europa valorile, comunitățile și viitorul județului.

„Faptul că județul Harghita va fi Regiune Gastronomică a Europei este rodul unei construcții de durată și dovada că dezvoltarea turismului și a identității locale este o responsabilitate comună. Tot acest proces va aduce vizibilitate pe plan internațional județului Harghita”, a transmis președintele Consiliului Județean.

Inițiative în județul Harghita

Coordonarea proiectelor este asigurată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), care a făcut publice principalele inițiative incluse în program.

„În acest sens au fost dezvoltate o serie de inițiative prin care actorii din domeniul ospitalității, producătorii locali, furnizorii de servicii turistice, organizațiile civile și instituțiile publice se pot implica activ, ca parteneri, în programul anului 2027”, a spus Bíró Barna-Botond.

Programul „Signature Dish”reunește o selecție de 45 de preparate specifice ale regiunii, rezultate în urma unei consultări comunitare și a contribuției specialiștilor culinari. Preparatele includ elemente din tradițiile românești, secuiești, maghiare și armene.

Sistemul de certificare „Myrmidone” acordă recunoaștere restaurantelor și punctelor gastronomice ce promovează meniuri bazate pe ingrediente locale și gusturi tradiționale. Programul „Open Farm” oferă fermierilor și procesatorilor de produse alimentare posibilitatea de a-și prezenta activitatea publicului într-un mod organizat și sigur.

Autoritățile județene își propun ca fiecare partener local să devină, prin serviciile oferite, un ambasador al regiunii, contribuind la consolidarea identității locale în Europa.

Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Harghita