Românce în istorie: Regina Elena, Dreaptă între Popoare și mama unui rege înțelept

Duminică se împlinesc 130 de ani de la nașterea Reginei Elena a României. Distinsă post-mortem cu titlul de „Drept între Popoare”, regina a salvat viețile a mii de evrei și, indirect, a salvat de la deportare alte zeci de mii, intervenind pe lângă Ion Antonescu.

Pe lângă această implicare curajoasă în treburile cetății, ea și-a îndeplinit în mod strălucit datoria de mamă, dăruind țării pe Regele Mihai, un suveran înțelept care s-a identificat total cu destinul tragic al României postbelice.

Origini grecești

Principesa Elena a Greciei și a Danemarcei a fost fiica Regelui Constantin I al elenilor și a Reginei Sofia, născută Principesă a Prusiei. A fost strănepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și stră-strănepoata Țarului Nicolae I al Rusiei.

În 10 martie 1921, s-a căsătorit cu Principele Moștenitor Carol al României. Însă, în 1926, soțul ei a renunțat la succesiunea la tron și a mers să trăiască în străinătate alături de amanta sa. Principesa Elena a rămas în România, unde l-a educat pe fiul ei și al lui Carol, Mihai, insuflându-i credință în Dumnezeu și profunde valori morale.

Valorile unei familii regale

În volumul Convorbiri cu Mihai I al României de Mircea Ciobanu, găsim un capitol dedicat memoriei Reginei Elena, în care Regele Mihai îi face un portret emoționant mamei Sale și vorbește despre valorile moștenite de la Familia Regală a Greciei, bunicii materni.

„Era probabil duminică, la Patriarhie, nu în biserica principală, ci în capelă, acolo unde mama mă ducea cu ea mereu – și în ziua asta, țin minte foarte precis, pentru că imaginea mi-a rămas în memorie nealterată, am întors capul și m-am uitat deodată la ea, și am văzut-o plângând. Mai târziu, n-am îndrăznit să o întreb de ce plângea. Știam, mai mult sau mai puțin despre ce e vorba”, a relatat Regele Mihai.

„Asta este, cred, cea mai veche amintire a mea despre mama. Era în anii în care mă duceam în fiecare seară în dormitorul ei să-mi fac rugăciunea. Ori de câte ori veneam lângă ea, îmi aduceam aminte că am văzut-o plângând la icoane. De aceea nici nu mi s-a șters din memorie imaginea aceasta.”

„Rudele mamei se gândeau mai mult decât toți oamenii pe care i-am cunoscut la Dumnezeu. Nu știu cum să spun mai bine, ei erau legați de viață, dar nu prin bunuri materiale, ci prin credința lor. Mama luase de la ei această parte bună, ca și un fel de blândețe care nu excludea fermitatea în raport cu oamenii”, mai mărturisea suveranul în același volum.

Regență și o domnie timpurie

După moartea Regelui Ferdinand Întregitorul, în 20 iulie 1927, Mihai, în vârstă de 5 ani, devine rege sub o regență formată din unchiul său, Principele Nicolae, Patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Mama noului rege devenea Principesa Mamă Elena, iar bunica lui Regina Mamă Maria.

Principesa Mamă Elena a stat alături de Regina Mamă Maria cu diplomație și smerenie, câștigându-i admirația și afecțiunea. A divorțat de Carol în 21 iunie 1928, dar a rămas alături de fiul ei, Mihai, până în 1932, când a fost forțată să aleagă exilul. A mers în Italia, locuind la Vila Sparta din Florența.

Între timp, Carol a revenit în țară și, în 1930, a devenit Regele Carol al II-lea. Momentul a marcat începutul unui lung calvar al umilințelor și despărțirilor atât pentru Regina Elena, cât și pentru fiul ei, fostul Rege Mihai.

„În anii când a lipsit din țară, n-am stat mult timp cu ea. Îmi este greu să fac socoteli acum, dar dacă se pun cap la cap acele săptămâni de vacanță, nu ies prea multe luni de ședere la Florența”, rememora peste ani Regele Mihai în volumul de convorbiri realizat în colaborare cu scriitorul Mircea Ciobanu.

„Și, totuși, aceste săptămâni de ședere împreună cu mama au contat mai mult decât orice altă formă de educație morală. N-a vorbit pe nimeni de rău niciodată. Găsea despre fiecare ceva bun de spus. De la ea am primit învățătura că ființa fiecărui om se întemeiază pe bine – mult, puțin, doar acest bine îl ține în viață.”

A doua domnie a Regelui Mihai

În 1940, la vârsta de nici 19 ani împliniți, Mihai redevenea rege, iar Ion Antonescu o rechema în țară pe Regina Elena. Ea a fost atunci un important sprijin al fiului ei în vremuri foarte tulburi, care cereau claritate morală și curaj.

Din 1945 și până la plecarea lor din țară, în 3 ianuarie 1948, Regina Elena și Regele Mihai au fost practic singuri în fața tăvălugului sovietic. Cu curaj și credință, uneori cu simțul umorului, ei au făcut față acestor ani.

Regina Elena avea să devină mentor moral și spiritual și mai târziu, în exil, pentru fiicele Regelui Mihai și ale Reginei Ana.

Regina Elena s-a mutat la cele veșnice în 28 noiembrie 1982, în Elveția. „Sunt pierderi pe care nu poate să le evalueze nimeni, nici măcar cei care au astfel de pierderi. Ele aparțin unei alte puteri de evaluare, nepământene”, mărturisea Regele Mihai în volumul de convorbiri citat.

A fost reînhumată la Mănăstirea Curtea de Argeș în 19 octombrie 2019, la decizia Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„M-am gândit adeseori că împrejurările vieții au făcut ca mama să trăiască în felul unei făpturi obișnuite. Dar dacă a trăit astfel, ea nu a încetat niciodată să gândească în felul unei regine”, mărturisea Regele Mihai.

Vezi și:

Surse: Casa Regală a României; Europa Liberă; Stiripentruviata.ro

Sursa foto: Casa Regală a României (deschidere articol)