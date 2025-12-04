Regele Mihai, pomenit la Mănăstirea Antim: Credința ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă primită de la mama sa

Regele Mihai a fost pomenit joi la Mănăstirea Antim din Capitală, la 8 ani de la trecerea în veșnicie. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Majestatea Sa a fost un mărturisitor al credinței Ortodoxe.

„Este o zi semnificativă, în care ne aducem aminte de multa demnitate, de profunda credință pe care a mărturisit-o în orice împrejurare Regele Mihai, mărturisind că aceasta, credință ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă pe care a primit-o de la iubita sa mamă, Regina Elena, și că această credință l-a ajutat în toate momentele extrem de grele, mai ales cele ale exilului pe parcursul vieții sale”, a subliniat Episcopul vicar patriarhal.

La slujba de pomenire au participat Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteța Sa Regală Principele Radu al României, Alteța Sa Regală Principesa Sofia și Alteța Sa Regală Principesa Maria.

Legăturile cu Mănăstirea Antim

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a arătat legăturile Familiei Regale a României cu viața bisericească, în special cu Mănăstirea Antim.

„Ne amintim de faptul că primul rege al României, Carol I, s-a preocupat de refacerea mai multor monumente de istorie și de artă bisericească din țara noastră, printre care și câteva mănăstiri, amintind aici două ctitorii voievodale mărețe, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași și Mănăstirea Curtea de Argeș”.

„Regina Elena, mama regelui Mihai I, pomenit astăzi, în 1944, a donat banii pentru refacerea turlelor acestei frumoase ctitorii a Sfântului ierarh martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, știind că turlele afectate de cutremurul din 1940 au fost înlocuite de altele din lemn”, a amintit Preasfinția Sa.

O vocație monahală

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a spus că în Familia Regală a României s-a născut și o vocație monahală autentică în persoana Principesei Ileana a României, din 1961 Monahia Alexandra, fiica cea mică a Regelui Ferdinand I și mătușa Regelui Mihai.

„Principesa Ileana a fost o mărturisitoare a credinței ortodoxe pe continentul american, o mărturie a autenticității trăirii monahale și o provocare pentru mulți americani de alte confesiuni care, prin intermediul mănăstirii întemeiate de ea, au cunoscut frumusețile ortodoxiei”, a subliniat Preasfinția Sa.

Anterior slujbei de pomenire, membrii Familiei Regale au vizitat Muzeul Mănăstirii Antim și Biblioteca Sfântului Sinod.

Regele Mihai I al României a trecut la viața veșnică în data de 5 decembrie 2017 la vârsta de 96 de ani.

Mai multe fotografii sunt disponibile în galeria foto de la eveniment.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene