Peste 500 de morminte din Epoca Bronzului au fost descoperite pe traseul unei viitoare căi ferate

Peste 500 de morminte preistorice din Epoca Bronzului au fost scoase la lumină recent pe traseul viitoarei căi ferate Caransebeș-Lugoj, în urma sărăturilor desfășurate de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.

Cea mai importantă descoperire a fost făcută în apropierea localității Sacu, județul Caraș-Severin, unde arheologii cercetează o necropolă de incinerație aparținând culturii Balta Sărată.

„Osemintele au fost depuse fie direct în gropi, fie în vase ceramice, alături de obiecte precum unelte din piatră și lame de silex”, a declarat pentru Agerpres Silviu Ene, arheolog în cadrul Institutului „Vasile Pârvan” și coordonator al cercetărilor.

Un element deosebit al necropolei îl reprezintă descoperirea unui fragment de obsidian, material care nu este specific zonei și care poate indica existența unor legături între comunitățile locale și populații aflate la distanță.

Cercetările au identificat, totodată, așezări și vestigii din Epoca Bronzului, perioada romană, Antichitatea târzie și Evul Mediu timpuriu.

O inscripție antică, în atenția arheologilor

La Căvăran Gară, în județul Caraș-Severin, au fost descoperite peste 30 de situri arheologice, majoritatea datând din Antichitatea târzie. Printre obiectele recuperate se numără ceramică, monede, podoabe, fragmente de sticlă și materiale de construcție de tradiție romană.

Printre acestea se află un urcior datat în secolele 3-4 d.Hr., pe care a fost identificată o inscripție de tip graffito.

„Lectura nu este ușoară, întrucât scrierea este stângace și literele sunt scrijelite într-o manieră neunitară”, a precizat Silviu Ene, care a arătat că interpretarea inscripției este preliminară.

Cercetările arheologice preventive au fost realizate în perioada 2025-2026, iar investigațiile sistematice au început în februarie 2026. Din cele 23 de situri identificate de-a lungul traseului, 22 au fost deja cercetate integral sau se află în curs de cercetare.

Descoperirile sunt realizate în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș-Lugoj, al cărui beneficiar este CFR S.A., și contribuie la reconstituirea istoriei locuirii în această parte a Banatului pe parcursul mai multor milenii.

Foto credit: Direcția Județeană de Cultură (DJC) Timiș