FOTO: Familia Regală a României a participat la parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit slujba parastasului pentru Regele Mihai I și Regina Ana, joi, la Mănăstirea Antim, în ajunul pomenirii regelui, trecut la Domnul în anul 2017.

La slujbă au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Sale Regale Principesele Sofia și Maria.

Înainte de slujba parastasului, familia regală a vizitat Biblioteca Sfântului Sinod, fiind ghidată de directorul instituției, Arhimandritul Policarp Chițulescu.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene