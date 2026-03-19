Raport: Utilizarea intensivă a rețelelor de socializare poate duce la scăderea stării de bine în rândul tinerilor

Utilizarea intensivă a rețelelor de socializare pare să contribuie semnificativ la scăderea stării de bine în rândul tinerilor, în special al fetelor adolescente, mai ales în țările vorbitoare de limbă engleză și în Europa de Vest, potrivit unui raport publicat joi și citat de Agerpres.

Raportul subliniază că, în țări precum Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă, satisfacția față de viață a persoanelor sub 25 de ani a scăzut dramatic în ultimul deceniu (cu aproape un punct pe scala de la 0 la 10), în timp ce în restul lumii tinerii raportează, în medie, o stare de bine mai bună decât acum 15–20 de ani.

Cercetătorii, printre care o echipă coordonată de Universitatea Oxford și Wellbeing Research Centre, au analizat date de la Gallup, studii PISA (OECD) și alte surse internaționale.

Fetele sunt cele mai afectate

Deși nu s-a demonstrat o cauzalitate directă univocă, corelațiile sunt clare și consistente: utilizarea excesivă a rețelelor sociale (în special peste 5–7 ore pe zi) este asociată cu o satisfacție mai scăzută față de viață, efectul fiind mult mai pronunțat la fete.

De pildă, fetele de 15 ani care petrec peste cinci ore zilnic pe platformele sociale raportează niveluri semnificativ mai reduse de fericire comparativ cu cele care folosesc rețelele mult mai puțin. La băieți, tiparul este mai puțin accentuat și apare mai ales în țările anglo-saxone și vest-europene.

Jan-Emmanuel De Neve, profesor de economie la Oxford și unul dintre editorii raportului, a explicat că tipul de conținut pasiv, generat de algoritmi și dominat de influenceri, are un impact negativ mai mare decât platformele care facilitează în mod real conexiunile interumane.

Raportul recunoaște că relația este complexă și depinde de platformă, de modul de utilizare, de gen și de context cultural. Totuși, datele combinate indică faptul că utilizarea intensivă și pasivă (scrolling algorithmic) reprezintă un factor de risc important pentru bunăstarea adolescenților, mai ales în țările anglofone.

Protecție pentru copii

Pe fondul acestor constatări, tot mai multe state iau măsuri pentru a proteja copiii. Australia a fost prima țară care a introdus, în decembrie 2025, o interdicție de acces la rețelele sociale majore pentru copiii sub 16 ani (lege intrat în vigoare pe 10 decembrie 2025).

Platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X și altele sunt obligate să blocheze conturile minorilor, sub amenințarea unor amenzi foarte mari.

Mai multe alte țări analizează acum măsuri similare sau chiar mai stricte.

În România, Radio România a demarat campania „Stai sigur pe net” pentru a sensibiliza părinții, profesorii și celelalte persoane responsabile de pericolele care-i pot afecta pe copii și tineri în mediul online.

Federația Filantropia a Patriarhiei Române se implică în prevenirea adicțiilor digitale în rândul tinerilor, în contextul în care 93% dintre aceștia folosesc internetul zilnic.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

