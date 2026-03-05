Studiu: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic

93% dintre elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani utilizează internetul zilnic, a relevat un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, citat de Radio România.

Cercetarea, realizată în 2025, arată că pe măsură ce vârsta crește, sporește și frecvența accesului pe internet: 86% dintre copiii de 14 ani și 99% dintre adolescenții cu vârsta între 16 și 18 ani se conectează la mediul online în fiecare zi.

Cele mai utilizate platforme ale tinerilor sunt TikTok, preferată de 71% și Instagram, care este apreciată de 61% dintre utilizatori. Doar 16% dintre tinerii intervievați nu au conturi pe aceste platforme.

În ceea ce privește inteligența artificială, 46% spun că au folosit-o în ultimele 12 luni.

Părinții, profesorii și tinerii, împreună pentru un internet mai sigur

În context, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române a demarat proiectul „Setează siguranța copilului tău”, care are ca scop promovarea implicării părinților în activitatea digitală a copiilor, pentru a-i proteja de riscuri.

De asemenea, se urmărește implicarea cadrelor didactice în informarea copiilor despre riscurile folosirii necontrolate a internetului și îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor privind mediul online și măsurile pe care le pot lua pentru a se proteja.

În cadrul proiectului, activitățile includ sesiuni educativ-preventive, ateliere practice și distribuirea de materiale informative pentru copii și părinți.

În data de 2 martie, Radio România a început campania națională de conștientizare „Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în mediul online.

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