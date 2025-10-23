Radio Trinitas emite de astăzi de la noua antenă de pe turla mare a Catedralei Naționale

De astăzi, Radio Trinitas emite în București de la o nouă antenă instalată pe turla mare a Catedralei Naționale.

Puterea de emisie a noii stații este de 4 kw. Astfel, a fost extinsă zona de recepție și a crescut calitatea semnalului în capitală și în împrejurimi.

Programele Radioului Patriarhiei Române pot fi recepționate, în continuare, în București, pe frecvența 88.5 MHz.

Radio Trinitas emite pe 57 de frecvențe, cea mai recentă a fost deschisă în luna septembrie și deservește întreg județul Bistrița-Năsăud și parțial județele Mureș, Cluj și Alba.

Radio Trinitas

Radioul Patriarhiei Române a fost înfiinţat în anul 1996, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În data de 11 decembrie 2013, Radio Trinitas a primit Diploma de Excelenţă pentru Cultură din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Radio Trinitas poate fi ascultat live pe site, în aplicațiile pentru Android și iOS, dar și pe canalul de Soundcloud.

Totodată, ascultătorii Radioului Patriarhiei Române pot accesa frecvența acestuia prin satelit EUTELSAT 16A, disponibilă pentru Europa.

Sursă foto: Basilica.ro